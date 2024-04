¿Lionel Messi hace que Nico Sánchez, de Monterrey, se disculpe tras la bronca en Concachampions?

Nico Sánchez, auxiliar técnico de Monterrey, realizó en días pasados declaraciones que dejaban mal parados a Lionel Messi y a Gerardo Martino, quienes habrían sido agresivos con él después del duelo de la Concachampions entre el equipo mexicano y el Inter Miami.

Sin embargo, en recientes declaraciones el también exfutbolista de Rayados se echó para atrás y hasta ofreció disculpas al jugador y técnico de club de la MLS. En un video en Instagram, el auxiliar del Tano Ortiz aprovechó para aclarar su palabras.

“Entiendo que el entrenador del Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual no conozco, y de la cual me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero bueno espero que sepa entenderme, yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club", dijo.

Nicolás Sánchez se disculpó por sus palabras en donde lanzó calificativos despectivos al Tata Martino y a Leo Messi. Dichos comentarios se dieron en un audio filtrado, el cual el exdefensor dijo que mandó a un grupo de personas intimo.

"El audio lo hice yo. El audio donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el día miércoles en la zona mixta fuera de los vestidores. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi círculo más cercano, a mi entorno privado... es un error mío, no me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje para más adelante", apuntó.

¿Qué dijo Nico Sánchez sobre Messi y Martino?

Nico Sánchez dijo que Messi estaba “endemoniado, tenía la cara del diablo”, además que Gerardo Martino, técnico de México en la Copa del Mundo Qatar 2022, también le reclamó, esto tras la victoria del Monterrey en Florida ante el Inter Miami.

"El 'Tata' Martino se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. Apareció Messi y me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, pero no hizo nada porque yo no reaccioné. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. '¿Quién te piensas que eres?' Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, peor. ", señaló Nico Sánchez en un audio compartido por Fox Sports.

"No creo que me haya querido pegar, porque lo habría hecho, me tenía a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción que pegarme", agregó el exjugador argentino, quien aclaró que su intención era pedirle una foto a La Pulga, pero tanto él como el estratega argentino estaban enfurecidos.

“Cuando termina el partido nosotros nos bajamos al vestuario y todavía no estaban los jugadores nuestros ni del Inter, y cuando estoy en la puerta del vestidor lo veo a Messi ahí a tres metros míos, estaban los de seguridad y una persona que me imagino trabaja con Inter", comentó.

"Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el de seguridad buena onda me para y veo que Messi estaba recaliente. Cuando entran los árbitros los encara Messi y les dice de todo y al lado de él el 'Tata' Martino, pero desubicados los dos", indicó Nico Sánchez.

