¿Santiago Giménez no es un jugador de élite? El comentario de una leyenda que deja mal parado al mexicano

Santiago Giménez ha tenido un año irregular en la Eredivisie, pues luego de duelos complicados ya suma tres compromisos sin anotar gol en la liga de Países Bajos, lo que la ha traído críticas, una de ellas de parte de una de las leyendas del Feyenoord.

El exfutbolista Willem van Hanegem, realizó un fuerte comentario para el delantero de la Selección Mexicana, quien se dice puede salir del club de Rotterdam en el próximo mercado de fichajes.

En el podcast AD Willem&Wessel, el exjugador habló sobre el desempeño de Giménez en el Feyenoord y comentó que no le debería dar tanto el balón, pues puede llegar a fallar en momentos claves.

Santiago Giménez en un partido con el Feyenoord Foto: X @Santigim11

"Quieren que Giménez marque siempre, pero yo no le daría el balón en absoluto, porque sabes que no funcionará, es realmente extraño, increíble", dijo, dejando ver que no confiía en las habilidades del delantero mexicano.

Willem van Hanegem aclaró que es complicado y frustrante que El Bebote no encuentre el gol, pues afecta al Feyenoord, que es segundo lugar en la Eredivisie alejado bastantes unidades del líder PSV.

“En los últimos partidos ha estado más en posición de anotar, eso es lo que queremos ver. Es molesto para nosotros y para él que no marque, pero así es la vida de un delantero”, apuntó.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez y Feyenoord?

El delantero mexicano Santiago Giménez regresa a la acción este domingo 7 de abril. Su equipo, el Feyenoord se mide ante el Ajax en la Jornada 29 de la Eredivisie, compromiso que se realiza en el Feyenoord Stadium.

Santi Giménez buscará romper la racha sin anotar gol y acercarse en la lucha por el título de goleo de la liga de Países Bajos, el cual en un algún momento tuvo cerca, pero con su sequía se ha alejado de los dos primeros lugares.

Giménez es tercero en la lista de máximos anotadores en el futbol neerlandés. El canterano del Cruz Azul tiene 21 dianas, superado por las 24 de Luuk de Jong y por las 25 del líder Vangelis Pavlidis.

