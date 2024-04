Concachampions | Messi estaba "endemoniado" tras triunfo de Monterrey sobre Inter Miami, revela auxiliar de Rayados

Dos días después del triunfo de Monterrey sobre Inter Miami en la ida de cuartos de final de la Concachampions, Nico Sánchez reveló detalles del pleito de Lionel Messi con el cuerpo técnico de Rayados, encabezado por Fernando Ortiz.

El actual auxiliar de La Pandilla aseguró que el astro rosarino estaba "endemoniado" después de la caída de Las Garzas como locales a manos del club regiomontano. El exBarcelona no jugó debido a que se estaba recuperando de una lesión.

"El 'Tata' Martino se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. Apareció Messi y me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, pero no hizo nada porque yo no reaccioné. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. '¿Quién te piensas que eres?' Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, peor. ", señaló Nico Sánchez en un audio compartido por Fox Sports.

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami... ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'

"No creo que me haya querido pegar, porque lo habría hecho, me tenía a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción que pegarme", agregó el exjugador argentino.

Inter Miami comenzó ganando el cotejo en el Chase Stadium ante Monterrey gracias al gol de Tomás Avilés, pero los tantos de Maximiliano Meza yJorge Rodríguez le dieron la victoria a los albiazules.

Nico Sánchez cuenta cómo se originó el pleito con Messi

Nico Sánchez, quien defendió la camiseta del Monterrey como jugador del 2017 al 2021, dio a conocer cómo fue que se originó el conflicto entre Lionel Messi y el 'Tata' Martino con el cuerpo técnico de Rayados. Dijo que su intención era pedirle una foto a La Pulga, pero tanto él como el extécnico de la Selección Mexicana estaban enfurecidos.

"Cuando termina el partido nosotros nos bajamos al vestuario y todavía no estaban los jugadores nuestros ni del Inter, y cuando estoy en la puerta del vestidor lo veo a Messi ahí a tres metros míos, estaban los de seguridad y una persona que me imagino trabaja con Inter" comenzó diciendo el auxiliar del cuadro norteño.

"Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el de seguridad buena onda me para y veo que Messi estaba recaliente. Cuando entran los árbitros los encara Messi y les dice de todo y al lado de él el 'Tata' Martino, pero desubicados los dos", ahondó Nico Sánchez.

¿Cuándo es la vuelta entre Monterrey e Inter Miami?

Monterrey fue uno de los tres clubes de la Liga MX que ganaron su respectivo partido de ida de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Rayados remontó al Inter Miami en la serie por el pase a las semifinales del evento. La eliminatoria se definirá el próximo miércoles 10 de abril, cuando estos equipos midan fuerzas en el Estadio BBVA.

El vencedor de la llave entre Rayados y Las Garzas chocará en la siguiente fase contra el que salga avante entre Tigres y Columbus Crew, que igualaron 1-1 en os primeros 90 minutos.

