F1: ¡Es hermoso! Max Verstappen recibe el trofeo que lo acredita como campeón

Este jueves, cuatro días después de conquistar su primer título mundial de Fórmula 1 (F1), el neerlandés Max Verstappen recibió el trofeo correspondiente.

El hecho ocurrió en el marco de la entrega de premios de la FIA, la cual se llevó a cabo en París, Francia, donde el gran ausente fue el británico Lewis Hamilton, quien se quedó a un paso de coronarse por octava ocasión.

Foto: Captura de Twitter

Las impresiones del nuevo monarca de F1

Durante la ceremonia, el coequipero de Checo Pérez en Red Bull reconoció que estos días los ha aprovechado para dormir más de lo normal.

"Suena muy bien (ser campeón). Pero, para mí, es más el viaje: las horas, los días y años para lograrlo. Pero es increíble porque fue un año muy duro. Me tomé una copa el domingo o más de una. Me desperté el lunes a las 13:00 horas o así pensando que tenía el día libre, pero no fue así, tenía un ‘filming day’ (día publicitario). Tenía un gran dolor de cabeza. Necesitaba descansar. Aún tengo sueño, intenté ser perfecto todo el año. Todo salió tras el título", comentó el volante de 24 años.

James Allison, director técnico de Mercedes, fue el encargado de recoger el trofeo de subcampeón de Hamilton, quien el pasado miércoles recibió el título de caballero de parte del príncipe Carlos.

Max Verstappen finalizó líder del campeonato de pilotos de F1 con 395.5 unidades, ocho más que las que cosechó el heptacampeón del mundo.

EVG