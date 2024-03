F1 | Max Verstappen menosprecia a Checo Pérez con desoladora predicción

El tres veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen, hizo sus predicciones sobre los mejores pilotos de la temporada y se olvidó de incluir al mexicano Checo Pérez, quien es su compañero en Red Bull y al que parece estar menospreciando.

No tiene ni una semana que empezó la campaña de Fórmula 1 y ya hay polémica en la escudería austriaca, pues además del problema con Christian Horner, el piloto neerlandés vuelve a hacer menor al tapatío.

Verstappen fue cuestionado sobre sus predicciones finales por el Top 3 del campeonato de pilotos de F1 de este año y se olvidó de Checo, quien el año pasado fue segundo, superando a competidores del calibre de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Mad Max señaló que él mismo terminará en el primer lugar, lo que significaría su cuarto título. El neerlandés puso en segundo lugar a Hamilton, quien encara su última campaña a bordo de Mercedes y para terminar colocó a Charles Leclerc, de Ferrari.

Max Verstappen y Checo Pérez tras una carrera de la F1 Foto: Reuters

Padre de Verstappen niega filtrar pruebas contra Horner



Durante los entrenamientos del GP de Bahréin, un archivo que presuntamente contenía pruebas contra Christian Horner, incluyendo supuestos intercambios de mensajes de WhatsApp, fueron enviados por correo a aproximadamente 200 personas en el paddock de F1, entre ellas Liberty Media, la F1, la FIA, los directores de los otros nueve equipos y múltiples medios de comunicación.

Jos Verstappen, expiloto de la Fórmula 1 que fue compañero de Michael Schumacher cuando corrieron en Benetton, y padre de Max Verstappen ha sido señalado como una fuente potencial del archivo por parte de algunos informantes de la F1, algo que negó firmemente.

“Eso no tendría sentido”, dijo al Daily Mail el neerlandés de 51 años. “¿Por qué haría algo así cuando Max está haciéndolo muy bien aquí”?, agregó.

Horner ha negado haber actuado mal e indicó mediante un comunicado el jueves que no “comentaría sobre especulaciones anónimas” relacionadas al archivo.

En respuesta al revuelo, el presidente del organismo rector de la F1, Mohammed Ben Sulayem, dijo al Financial Times que el caso Horner está afectando al deporte, pero que la FIA no conducirá su propia investigación a no ser que reciba una denuncia.

aar