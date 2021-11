F1: Nikita Mazepin aclara altercado con guardias de seguridad en México

El ruso Nikita Mazepin, piloto de la escudería Haas de Fórmula 1 (F1), aclaró lo que ocurrió el pasado domingo después del Gran Premio de México, luego de que fue captado discutiendo con guardias de seguridad en un antro.

Mazepin aseguró que el altercado no pasó a mayores y que se debió a que no dejaron ingresar a uno de los integrantes del equipo estadounidense.

"Invité a todos los del equipo y, por desgracia, a uno de los miembros no le dejaron entrar. Así que busqué aclararlo, tardé unos tres o cuatro minutos y todo el mundo entró, la verdad es que fue una fiesta muy buena", mencionó el originario de Moscú, previo a las primeras prácticas del Gran Premio de Brasil de F1, que se corre este domingo 14 de noviembre.

Foto: Captura de Twitter

Jefe de Haas resta importancia al asunto

Por su parte, Gunther Steiner, jefe de Haas, comentó que no ha platicado con Mazepin acerca del incidente, al que no considera tan relevante.

te puede interesar F1: Pilotos de Fórmula 1 acuden a fiesta y provocan pelea con la seguridad (VIDEOS)

"Todavía no he hablado con él porque no lo he visto. Pero creo que el tema giraba alrededor de que alguien no podía acceder a algún lugar y simplemente trato de exponer su punto de vista", señaló.

El piloto de 22 años de edad ocupa la última posición en el campeonato de pilotos del Gran Circo, sin unidades. Su coequipero, el alemán Mick Schumacher, se encuentra dos sitios arriba de él (en el 19), también sin puntos.

EVG