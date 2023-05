F1 | VIDEO: Resumen y resultados del Gran Premio de Mónaco; Checo Pérez termina en el lugar 16

El neerlandés Max Verstappen consolidó su liderato en la Fórmula 1 (F1) al ganar el Gran Premio de Mónaco, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez, quien largo desde la última posición debido a su choque en la clasificación, terminó la carrera en el lugar 16, después de una carrera en la que tuvo varios errores. El podio lo completaron Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Apenas en el primer giro el alemán Nico Hülkenberg (Haas) impactó su monoplaza contra el del estadounidense Logan Sargeant (Williams), situación que la FIA comenzó a investigar.

Checo Pérez comenzó a escalar posiciones en la vuelta 4 tras ejar atrás a Hülkenberg y al chino Guanyu Zhou, de Alfa Romeo y ahora el tapatío iba a la caza del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien fue su coequipero en Racing Point.

Fernando Alonso le pisaba los talones a Verstappen en el giro 13, pero una vuelta después se llevó un susto al preguntar a su equipo si había un pinchazo en su monoplaza. No se notó algo fuera de su lugar y el asturiano continuó la carrera.

¡CONTACTO DE CHECO! 💥🏎️



El mexicano no pudo frenar y chocó con Rusell.



Le salió barato al de Red Bull. #F1xFSMX pic.twitter.com/MovtwySRHr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 28, 2023

Poco antes se había presentando un daño en el alerón delantero de Carlos Sainz después de intentar un movimiento sobre Esteban Ocon de cara a la Nouvelle Chicane.

Checo Pérez aprovechó la baja de rendimiento de Sargeant para rebasarlo en el giro 18 y ubicarse en el sitio 16 de la carrera.

Ocon, colocado tercero, mantenia una incesante presión sobre Alonso, quien después de 28 giros se mantenía en el segundo peldaño, atrás de Verstappen. Poco antes, Alonso y Sainz reportaron graining en sus respectivos neumáticos traseros duros.

Pérez Mendoza golpeó a Kevin Magnussen en la chicane en la vuelta 35, lo que derivó daños en el alerón del jalisciense y por ese motivo tuvo que entrar a boxes, complicando sus aspiraciones de tener un buen resultado, pues este percance lo hizo descender al decimonoveno lugar.

Por su parte, Verstappen le comunicó en el giro 45 a Red Bull que no sabía cuánto tiempo más aguantaría con esos neumáticos, pero el equipo austriaco no quería parar antes que Fernando Alonso para no cederle la primera posición.

El asturiano se fue a boxes en la vuelta 55, justo cuando comenzaba a caer la lluvia en el Circuito de Montecarlo y Checo Pérez ya se ubicaba en el decimoséptimo peldaño, aunque tuvo otro error en ese momento al chocar con George Russell por no poder frenar. A esas alturas de la carrera, el heptacampeón Lewis Hamilton aprovechó la lentitud de los Ferrari para ponerse cuarto.

Con la tormenta, los tiempos del volante tapatío eran intermedios, similares a los de su coequipero Verstappen. En el giro 73 se presentó la quinta parada del evento para el mexicano, que pasó a goma intermedia.

El podio en el Gran Premio de Mónaco de F1

Max Verstappen (Red Bull)

​Fernando Alonso (Aston Martin)

​Esteban Ocon (Alpine)

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la Fórmula 1 se reanudará el próximo fin de semana, cuando el 4 de junio se lleve a cabo el Gran Premio de España.

El Circuit de Barcelona será la sede en la que se realizará la séptima carrera de la campaña.

Posteriormente, el serial volverá al continente americano, pues para el 18 de junio entrante está pactado el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve.

EVG