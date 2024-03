Felipe Massa demanda a la F1, la FIA y exige compensación millonario por el título del 2008

La Razón Online /Associated Press

El expiloto de la Fórmula 1 Felipe Massa indicó el lunes que presentó una demanda en un tribunal en Londres en contra de la FIA, el organismo rector del deporte motor, así como Formula One Management (FOM) y Bernie Ecclestone en un intento de reclamar el título del 2008.

El brasileño de 42 años añadió el lunes que busca un pago de 82 millones de dólares en daños, de acuerdo con documentos que obtuvo The Associated Press. La cantidad incluye el dinero del premio y otros posibles acuerdos que podría haber conseguido como campeón.

Massa, quien desde el año pasado ha dicho que él es campeón “legítimo” del campeonato del 2008 debido a incidente que fue conocido como “Crashgaste”, terminó segundo por detrás de Lewis Hamilton.

Felipe Massa es expiloto de la Fórmula 1 Foto: Especial

El expiloto de Ferrari y Williams indicó en el comunicado que su caso será escuchado por el King's Bench Division del Tribunal Supremo. La decisión de Massa ocurrió tras meses de pasos preliminares que incluyó que sus abogados le pidieran a los organismos rectores del deporte motor que respondieran públicamente a las acusaciones de incumplimiento de contrato.

“Siempre dije que pelearía hasta el final”, indicó Massa en un comunicado. “Debido a que la FIA y FOM decidieron no hacer nada, buscaremos corregir la histórica injusticia en un tribunal. El asunto ahora está en manos de los abogados y están completamente autorizados hacer lo que sea necesario para que haya justicia”.

Las acusaciones son en relación al Gran Premio de Singapore 2008, cuando el brasileño Nelson Piquet Jr. chocó de manera intencional para ayudar a su compañero de Renault Fernando Alonso a ganar la carrera.

El equipo Renault eventualmente fue castigado, pero se mantuvo el resultado y que dio pie a que Hamilton venciera a Massa por el campeonato.

El año pasado, Ecclestone, quien fue líder de la F1, dijo en una entrevista para F1 Insider que tuvo conocimiento a lo largo del 2008 que Piquet Jr. chocó a propósito. Añadió que decidió no investigar el incidente hasta el final de la campaña, cuando ya era demasiado tarde para cambiar los resultados.

El choque de Piquet Jr. ocurrió cuando Massa estaba al frente en Singapore. El safety car ingresó y por lo que perdió la diferencia en el primer lugar y le dio una clara ventaja a Alonso debido a que era el único piloto que había parado para reabastecerse de combustible.

Massa terminó fuera de los puntos en el 13mo puesto tras una desastrosa parada en pits, mientras que Hamilton fue tercero.

En el documento Massa indicó que desea “una declaración de que la FIA incumplió sus propias regulaciones al no investigar las circunstancias del choque inmediatamente en el 2008” y “una declaración que en caso que la FIA no hubiera incumplido sus regulaciones, esto hubiera cancelado o ajustado los resultados en el Gran Premio de Singapore con la consecuencia de que el Sr. Massa hubiera ganado el campeonato de pilotos 2008”.

La FIA le indicó a AP que no hará ningún comentario. FOM no ha respondido a las peticiones de comentario de la AP. No se pudo localizar inmediatamente a Ecclestone para comentario.

Massa comentó en una entrevista en agosto con The Associated Press que tenía más evidencia de irregularidades para respaldar el caso. El brasileño aseguró que también estaba considerado presentar otros casos relacionados al mismo incidente en otros países.

aar