Fernando 'El Toro' Valenzuela es hospitalizado de emergencia, según David Faitelson

La leyenda del beisbol mexicano y de las Grandes Ligas, Fernando 'El Toro' Valenzuela, fue hospitalizado, de acuerdo con el periodista David Faitelson, aunque la familia del expelotero no se ha pronunciado al momento.

“Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad. Rezamos por su pronta recuperación”, adelantó el comunicador.

Los Angeles Dodgers retiraron el número 34 en homenaje al exlanzador mexicano Fernando Valenzuela. Foto: Twitter de Las Mayores @LasMayores

