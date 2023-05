Final Chivas vs Tigres: ¿Se repite la hazaña? Conoce a los protagonistas de 2017 que siguen vigentes para el título de 2023

¿QUE CLASE DE BRUJERÍA ES ESTA? 😱🇲🇽



➡️ Jueves 25 de Mayo de 2017: Final ida Tigres vs Chivas



➡️ Domingo 28 de Mayo de 2017: Final vuelta Chivas vs Tigres



➡️ Jueves 25 de Mayo de 2023: Final ida Tigres vs Chivas



➡️ Domingo 28 de Mayo de 2023: Final vuelta Chivas vs Tigres pic.twitter.com/grEvxJd1Zd