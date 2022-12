Francia vs Polonia: Hora, cuándo y dónde ver EN VIVO, Copa del Mundo Qatar 2022

La derrota ante Túnez en el cierre de la fase de grupos no impidió que Francia avanzara como primera del sector D a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, fase en la que este domingo 4 de diciembre se verá las caras con Polonia.

El Estadio Al Thumama es el recinto en el que Les Bleus intentarán superar a las Águilas Blancas para continuar su camino hacia el anhelado bicampeonato mundial luego de que hace cuatro años se coronaron en Rusia.

Robert Lewandowski y compañía también llegan a este encuentro con un tropiezo, mismo que sufrieron a manos de Argentina en el desenlace del Grupo C, con lo cual clasificaron en la segunda posición, dejando fuera a México por diferencia de goles.

Commencer par un match de Coupe du Monde pour sa 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 en Bleu... C'est ce qu'a vécu 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 cette semaine. Beaucoup de fierté malgré la défaite 🙌



Plus d'images de l'entraînement de jeudi → https://t.co/cJbg4BPIvc#FiersdetreBleus pic.twitter.com/nfwZIUv0s0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 3, 2022

Apenas será la segunda ocasión que Francia y Polonia se vean las caras en una Copa Mundial de la FIFA. El único antecedente favoreció a los polacos, que se impusieron 3-2 a los galos en el partido por el tercer puesto de España 1982.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Francia vs Polonia?

El partido entre Francia y Polonia comienza a las 9:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo y en exclusiva por la señal de Sky Sports.

Griezmann disfruta papel menos protagónico con Francia

Antoine Griezmann está saboreando su nuevo papel como creativo de Francia en lugar de preocuparse por anotar los goles.

Griezmann es el tercer máximo anotador de Les Bleus con 42 tantos, pero en Qatar 2022 ha jugado como volante por derecha en una formación de 4-3-3 y todavía no ha podido marcar. De cara a los octavos de final ante Polonia el domingo, no está estresado por eso.

“No me tengo que romper el cerebro descifrando cómo voy a anotar, el equipo me necesita más en el creación. Disfruto ser el eslabón entre el medio campo y el ataque, estoy más en una función donde me retraso y trato de ayudar a los demás”, dijo el jugador del Atlético de Madrid.

Mientras que otros jugadores podrían quejarse por alternar posiciones, eso no es un sacrificio para Griezmann, quien está en su tercera Copa del Mundo en fila y se apresta para disputar su partido 114 como internacional.

EVG