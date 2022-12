Gabriel Bouchot: Mi esfuerzo y persistencia me llevaron al segundo lugar en el Maratón de Panamá

El pasado 27 de noviembre, el mexicano Gabriel Bouchot logró el segundo lugar en el Maratón Internacional de la Ciudad de Panamá, su primera competencia fuera del país. El atleta de 29 años de edad atribuye ese destacado resultado a su persistencia y esfuerzo, pues se subió al podio al acabar con tiempo de 2:41:59.

“El segundo lugar es algo muy especial para mí, porque por primera vez tengo el apoyo de una marca, por primera vez corro por un equipo que yo mismo he formado, también tenía a gente muy cercana a mí esperando un resultado, y al final se logró con el apoyo de todos en conjunto. Mi esfuerzo, persistencia y fe me llevaron a esa posición”, declaro Bouchot en exclusiva con La Razón.

Bouchot también resaltó la importancia que tuvo la preparación de dos meses para la carrera que se llevó a cabo entre los estacionamientos del Hotel Miramar-Calzada de Amador Panamá Viejo, pues indicó que la adaptó de acuerdo a las condiciones a las que se iba a enfrentar en el país centroamericano.

“Esta preparación fue de dos meses. Fueron de preparación específica en los que hice una preparación a nivel de mar, donde las condiciones en Panamá se replicaran. Fueron de 120 a 140 kilómetros a la semana, distribuido de distintas maneras”, ahondó.

Gabriel recordó que si bien sus inicios en la práctica del deporte fueron con el skateboarding, fue hasta los 19 años cuando comenzó a correr, experiencia que arrancó en el Comité Olímpico Mexicano y por consejo de su padre.

“Yo comencé a practicar el deporte a una edad muy temprana, porque mi papá me indujo al skateboarding, lo practiqué muchos años, me gustaban todos los deportes extremos. Pero un día me dijo ‘vamos a trotar 10 kilómetros’ y durante el entrenamiento no lo disfruté tanto, después la sensación fue muy agradable, a las dos semanas estaba en un podio y la sensación fue muy padre, fue un punto que hizo la diferencia y a partir de ahí no dejé de correr. Empecé a correr a los 19 años en el Comité Olímpico Mexicano”, relató.

Correr un Medio Maratón en Nueva York, su próxima meta

Después de la gran experiencia y desempeño en Panamá, Gabriel Bouchot reveló que su próximo objetivo es participar en el Medio Maratón de Nueva York, donde quiere mejorar su récord en este tipo de carrera.

“En el corto plazo quiero asistir a un Medio Maratón en Nueva York, tengo la intención de mejorar la marca que tengo en Medio Maratón, bajar de la hora con 10 minutos. Tengo también la intención de bajar la marca que tengo en Maratón, que son de 2 horas 30 minutos, la quiero superar.

Tengo un equipo de corredores y lo que quiero en el mediano plazo es que más gente conozca la comunidad que estoy creando, que más gente conozca el calzado on, las gamas que hay y en el largo plazo es seguir creciendo como deportista, atleta”, señaló.

Cuestionado acerca de si le gustaría representar a México en unos Juegos Olímpicos o alguna otra competencia internacional, Bouchot dejó en claro que su prioridad es seguirse preparando y disfrutar, aunque reconoció que es lo máximo a lo que aspira cualquier atleta.

“Actualmente, en la disciplina que practico disfrutar es lo principal. Yo busco mejorar, pero no quiero tener una presión, quiero seguir representando a On en eventos internacionales, eso me hace muy feliz, que ambas partes podamos crecer y cumplir un objetivo en conjunto. Si en el proceso la marca que dé da para ir a unos Juegos Olímpicos, Panamericanos o Centroamericanos, la verdad es que sí estaría muy feliz y dispuesto a participar, pero hoy día mi proyecto va de la mano con On, busco mejorar, disfrutar, esforzarme y el tiempo al final si se da participar en estos eventos, porque sí es la prueba máxima de todo atleta”, concluyó.

