¿Cuánto ganará el Canelo Álvarez ante Jaime Munguía?

Llegó el día. El boxeador tapatío Saúl Álvarez, campeón del mundo indiscutido de peso supermediano, defenderá sus cuatro coronas ante el tijuanense Jaime Munguía, pelea que le dejará millones de pesos en ganancias al Canelo.

Santos Saúl Álvarez Barragán está acostumbrado a las grandes bolsas, pero de acuerdo con la prensa especializada por su combate ante Munguía solo ganará 35 millones de dólares, menos de lo que se llevó en su pleito pasado.

Ante Jermell Charlo el Canelo Álvarez ganó 50 millones de dólares, lo que es una disminución en su bolsa actual. Del otro lado, de acuerdo con el presidente de Zanfer Boxing, Fernando Beltrán, será la mejor ganancia en la carrera de Jaime Munguía.

Canelo Álvarez y Jaime Munguía pelean en Las Vegas Foto: Instagram @jaimemunguiaoficial

“Canelo se lleva la ecuación, pero para Jaime es la bolsa más grande que ha tenido en su carrera”, comentó Beltrán sobre la bolsa de la pelea, aunque no se ha revelado lo que ganaría Munguía.

De acuerdo con reportes, lo más que ha ganado el peleador de 27 años es 2 millones de dólares, cifra que deberá ser superada en sus ganancias del combate ante el Canelo Álvarez, que será también la primera pelea de elite del tijuanense.

Canelo Álvarez veta a periodistas de su pelea ante Munguía

En la previa de la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, se dio a conocer que el periodista David Faitelson no estará en la T-Mobile Arena pues fue vetado por el boxeador tapatío.

De acuerdo con el periodista Fernando Schwartz el Canelo Álvarez dio la indicación de vetar a Faitelson de su pelea en Las Vegas, así lo reveló con un mensaje en sus redes sociales, en donde asegura que el miembro de TUDN no es el único vetado por Saúl Álvarez Barragán.

"Por ahí me enteré. Canelo también vetó de su pelea. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estas ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar .En el pasado se la aplico al propio CMB", se lee en redes sociales.

El veto del Canelo Álvarez a David Faitelson se debe a que el periodista ex de TV Azteca, ESPN y ahora de TUDN ha sido un duro crítico de la carrera profesional del boxeador que es campeón del mundo indiscutido de las 168 libras .

aar