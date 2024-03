Gerardo Hernández, el coach que busca ser un referente en el entrenamiento para fisicoculturistas

Con una trayectoria de 10 años como entrenador personal y asesor en nutrición, Gerardo Hernández busca posicionarse como un referente en estos tópicos para los fisicoculturistas.

Desde personas comunes y corrientes, hasta deportistas o gente dedicada a la política, Gerardo es un fiel creyente de que un coach debe generar las mejores condiciones para que la gente disfrute el entrenamiento y el ejercicio, pues está en contra de los entrenador que solamente dan indicaciones y no están pendientes del progreso de sus clientes.

“Hace 10 años empecé un gimnasio. Todos quieren entrar porque quieren ponerse bien mamados, tanto hombres como mujeres entramos por eso, y fue mi caso. Tengo 10 años de experiencia en este ramo, me gusta ir a eventos y competencias de fisicoculturismos, aunque yo no he tenido una competencia como tal, porque es un preparación muy pesada, mucha disciplina, mucha inversión de tiempo y económica. Estoy planeando si dentro de un año compito, pero sí quiero planearlo bien y llegar a un evento bueno”, narró Gerardo Hernández en exclusiva con La Razón.

Entre los clientes de Gerardo Hernández se encuentran dos árbitros de la Tercera División del futbol mexicano y una persona que trabaja en la política. Sin embargo, es la joven Ariadna Zuno, modelo de fitness, la persona más competitiva con la que ha trabajado.

“La persona más competitiva que tengo es una chica de 19 años que se llama Ariadna Zuno. La conocí hace un año cuando me dijo ‘quiero cambiar, estoy muy delgadita, quiero tener más pierna, más glúteo”, yo empecé a ver que con ella su desarrollo es muy rápido, sigue todo al pie de la letra y a mediados de año le pregunté si se quería preparar para competir y me dijo ‘déjame pensarlo’, pero en octubre me dijo ‘¿sabes qué, Gerardo? Pues sí, sí quiero competir’ y yo le dije ‘creo que estamos a tiempo’, tenemos seis meses para una competencia en la que todos los competidores son primerizos, no es un evento fuerte de nivel”, señaló Gerardo Hernández acerca de Ariadna Zuno, quien el mes pasado conquistó el primer lugar en la categoría Wellness Jr. de la Copa Promesa Puebla.

¿Cuáles son los beneficios del coaching personal?

Gerardo Hernández es un entrenador que hace énfasis en las ventajas de tener un coaching personal, pues cree que el plus es que lleva un control de peso y principalmente el hecho de que la gente tenga a alguien a su lado que lo motive a dar el extra, incluso cuando cree que no puede más.

“Los beneficios del coaching personal son que esté contigo alguien que te motiva, si yo veo que puedes, venga, vamos a seguir. Llevo su control de pesos, veo que ahorita aguantas 30 kilos en peso, vamos a echarle 35 y si veo que te quedas te echo la mano. Obviamente es un costo extra, pero vale mucho la pena, porque te ayudan, te llevan control de peso, innovamos y ponemos variantes para que sea una rutina atractiva”, ahondó.

Gerardo Hernández trabaja actualmente con alrededor de 45 personas, incluidas cinco que viven en Ohio, Estados Unidos. Su meta es llegar a más público y darle el mayor seguimiento posible.

“La cuestión es llegar a más gente y no ser el coach que únicamente te manda tu dieta, rutina y nos vemos en un mes. Siempre trato de darles ese seguimiento, pero como son bastantes luego no puedo darle seguimiento personal a cada uno. Pero les digo que si pasa un día y no les he contestado que me manden un puntito hasta que conteste. Suena un poco soberbio y no es mala onda, pero luego me llegan varios mensajes y trato de darles un seguimiento personal, de ir por el tema psicológico", indicó.

Gerardo Hernández y su marca de suplementos

En su misión por abrirse camino en el fisicoculturismo, Gerardo Hernández abrió en agosto del año pasado su marca de suplementos, entre los que destaca las proteínas de suero de leche y los quemadores.

“La marca es GZ Suplements. Tenemos proteínas de suero de leche, preentrenos, termogénicos, que son los famosos quemadores, creatina y estamos por sacar PCA. Son estos los cinco suplementos que tenemos, son los más esenciales que yo considero se necesitan para el gimnasio y cualquier persona puede tomarlos”, comentó al respecto.

La gente interesada en adquirir alguno de los suplementos de Gerardo Hernández lo puede hacer enviando un mensaje al Facebook o Instagram de GZ Suplements Oficial, desde las cuales el mismo o alguien de su equipo de trabajo para coordinar el modo de entrega, que puede ser envío por paquetería o recogerlo directamente en su consultorio.

EVG