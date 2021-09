Gerardo Martino manifiesta molestia con el Genoa por no dejar ir a Johan Vásquez al Tri

De cara al debut de la Selección Mexicana en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, el director técnico Gerardo Martino manifestó su molestia con el Genoa por no ceder al defensa Johan Vásquez, medallista olímpico con la Sub 23 en Tokio 2020.

El "Tata" señaló que el club italiano, que fichó a Vásquez Ibarra el mes pasado, aseguró que la lesión que padece el exfutbolista de Pumas no le hubiera impedido incorporarse al Tricolor, que enfrenta a Jamaica en el comienzo de su travesía hacia el próximo Mundial.

Foto: Captura de Twitter

Las declaraciones de Martino

"El Genoa se escuda detrás de la lesión que al jugador no le hubiera impedido venir, pero elegimos no crearle inconveniente y que se adapte a su nuevo club", externó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Acerca de la postura del Wolverhampton de no ceder al delantero Raúl Jiménez, Martino lamentó no poder contar con el hidalguense e indicó que no sabe con certeza si podrá contar con él para los duelos del 5 y 8 de septiembre contra Costa Rica y Panamá, respectivamente.

"Es vital contar con Raúl Jiménez en el equipo, no tengo una postura sobre si llegará o no a esta convocatoria", mencionó.

En cuanto a la ausencia de Hirving Lozano para el comienzo de los compromisos clasificatorios hacia la Copa del Mundo, Martino indicó que el "Chucky" le dijo al Napoli que no se siente pleno tras la lesión que sufrió en la pasada Copa Oro.

"En el caso de (Hirving) Lozano, les manifestó no encontrarse al ciento por ciento para estar con Selección y automáticamente lo quitamos en lista y no tiene que ver con algo de restricción", comentó al respecto el timonel del Tricolor.

Foto: Captura de Twitter

EVG