Hermano de Messi rompe toda relación con el Barcelona con un comentario fuera de lugar

A casi dos años de la salida de Lionel Messi del Barcelona son muchos los aficionados del equipo que extrañan al argentino, cuyo hermano, Matías puso una condición para que La Pulga vuelva a las filas blaugranas.

En una transmisión en Twitch, Matías reveló que si su hermano vuelve al conjunto culé sacarían de la institución al presidente Joan Laporta, a quien calificó de "desagradecido".

"Yo tengo un recorte que dice ‘Messi debería volver a Barcelona’ y yo abajo subtitulé ‘jajaja, no vamos a volver a Barcelona’ y si lo hacemos, haremos una buena limpieza, entre ellos echar a Joan Laporta, un desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona”, aseveró el hermano de Lionel Messi.

💣 Matías Messi, hermano de Leo Messi, en Twitch



👋🏻 "No vamos a volver y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Laporta"



😱 "El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1tgJ2KRVBG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2023

Eso no fue todo, pues el hermano del actual futbolista del PSG también afirmó que gracias a Lionel el Barcelona se convirtió en un club famoso alrededor del mundo.

"No sé qué opinan, pero para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid y que te paguen así, no está bueno", agregó.

Messi tiene rendidos a todos con sus mejores jugadas en Qatar

Lionel Messi ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. El astro argentino terminó el certamen con 7 goles y además de la copa se llevó a casa el Balón de Oro del torneo.

En redes sociales circula un video donde se hace un repaso de lo que fue el Mundial para Messi como el gran líder y estrella de la Selección Argentina. El metraje cuenta con declaraciones de exjugadores y analistas que terminaron rendidos a los pies del atacante del PSG.

Por unos pequeños instantes Leo Messi fue el campeón de goleo de Qatar 2022 , sin embargo, Kylian Mbappé terminó superando a su compañero en el Paris Saint-Germain por un tanto. Cabe recordar que la final la ganó Argentina en penaltis ante Francia.

