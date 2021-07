Hijo de José Ramón Fernández recuerda episodios de bullying por culpa de su papá

José Ramón Fernández es uno de los periodistas más reconocidos, pero también uno de los más polémicos en el ámbito deportivo por su manera de decir las cosas y su antiamericanismo.

La personalidad de "Joserra" ha hecho mella en sus hijos, uno de los cuales recordó los episodios de bullying de los que fue víctima a causa del periodismo y los comentarios de su padre.

¿Cuál de los hijos de "Joserra" fue víctima de bullying?

Juan Pablo Fernández, quien hasta hace poco dejó de trabajar en ESPN, reveló que algunos de sus compañeros e incluso maestros de la escuela le hacían burla o le reclamaban por algunas situaciones, como la descalificación de México del Mundial de Italia 1990 por el tema de los cachirules.

"Recuerdo que Hugo Sánchez decía que México no había ido al Mundial por culpa del malinchista de José Ramón Fernández y Toño Moreno. A mí en la primaria me decían: 'No fuimos al Mundial por culpa de tu papá' y otros me gritaban: '¡Arriba el América!', te ganabas enemigos e insultos", narró Juan Pablo en entrevista con Toño de Valdés.

te puede interesar AMÉRICA: José Ramón Fernández "presume" foto con jersey de las Águilas

Juan Pablo platicó que su hermano José Ramón también sufrió de dicha situación por el trabajo del reconocido periodista de 75 años de edad.

"A mi hermano (José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo) también le tocó, incluso a él un profesor le decía: 'Está presente el señor Juan Dosal', así lo jodía el profesor. A mí un maestro en el CUM me gritaba: '¡Sr. Bermúdez!', y así nos pasaron muchas", ahondó el Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

EVG