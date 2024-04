Jonathan dos Santos dice adiós a la Selección Mexicana con una gran sonrisa y agradecimiento (VIDEO)

El centrocampista mexicano Jonathan dos Santos sorprendió a todos al confirmar su retiro de la Selección Mexicana, expresando que su prioridad se centra en el América. Dos Santos, de 34 años de edad, hizo hincapié en la importancia de dedicarse por completo a su actual equipo, destacando el apoyo y la confianza que ha recibido por parte de la institución.

"Mi prioridad en este momento es el América. En esta etapa de mi carrera, con tantos partidos a mis espaldas, ya no soy un joven. Siento que debo entregarlo todo al América por el respaldo que me han brindado, a pesar de no haber jugado durante un año y medio, renovaron mi contrato y confiaron en mí", mencionó Dos Santos.

Jonathan dos Santos, con una trayectoria destacada en la Selección Mexicana, continúa enfocando sus esfuerzos en el América, mostrando su compromiso y gratitud hacia el club que le ha brindado su apoyo incondicional en esta etapa de su carrera deportiva.

"Por eso decidí no ir a la Selección, tuve contacto con Jimmy (Lozano) y Duilio (Davino) y les comenté mi sentir. Además, siento que hay una gran Selección, jugadores, siento que no tengo que hacer nada ahí; están en un gran proceso y creo que la Selección le va ir muy bien en los años siguiente".

Jona, ilusionado con ver a Márquez en el Barcelona

Además, el futbolista dejó entrever su deseo de que Rafael Márquez sea nombrado como nuevo técnico del Barcelona, abriendo la posibilidad de un cambio en el banquillo del equipo español. La inclusión de Márquez en el cuerpo técnico del club catalán sería un hecho trascendental no solo para el exdefensa mexicano, sino para el futbol en la región.

"Ojalá, lo conozco de hace muchísimo tiempo, sé que lo ha hecho bien en el Barça B, ojalá que se dé porque sería histórico que un mexicano sea entrenador de un club importante como el Barcelona, sé que es un buen entrenador, me han hablado bien de él", añadió el mediocampista.

Dos Santos, quien se encuentra enfocado en su desempeño con el América, manifestó su opinión respecto a esta posibilidad, mostrando interés y apoyo hacia la figura de Márquez. La eventual designación del exdefensa mexicano como estratega del Barcelona significaría un hito trascendental tanto para el club como para el futbol mexicano en general.

La mención de Rafael Márquez como candidato a ocupar el cargo de entrenador en el Barcelona ha generado expectativas y especulaciones en el mundo del deporte, y la postura de Jonathan dos Santos en relación a esta situación refleja el seguimiento cercano que los futbolistas mexicanos mantienen respecto a los acontecimientos en el ámbito deportivo internacional.

