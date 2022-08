Juárez vs Pachuca: Liga MX reprograma el duelo entre Bravos y Tuzos

La Liga MX informó en sus redes sociales que el partido entre Juárez y Pachuca, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022, que estaba programado para llevarse a cabo este sábado 13 en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue suspendido y reprogramado.

"Ante las circunstancias actuales en Ciudad Juárez, la Liga BBVA MX determinó reprogramar, con fecha por definir, el partido de la Jornada 8 entre los Clubes FC Juárez y Pachuca, que se jugaría originalmente este sábado 13 de agosto", dice el comunicado de la liga.

La LIGA BBVA MX informa sobre el partido @fcjuarezoficial vs @Tuzos: pic.twitter.com/4mbzDu28EW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2022

¿Por qué se reprogramará el Juárez vs Pachuca?

En Ciudad Juárez se presentó un capítulo más de violencia en el país, pues la noche del jueves se registraron enfrentamientos que dejaron saldo de 11 personas muertas y seis personas detenidas, de acuerdo con diversos reportes de medios nacionales.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable”, dijo en la tradicional mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el incidente.

Además, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, explicó que los hechos comenzaron por una pelea al interior del Cereso estatal número 3 y por ataques a locales en Ciudad de Juárez, Chihuahua.

aar