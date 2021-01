Juegos Olímpicos: Gobierno de Japón dice que sí se realizarán; The Times lo niega

El dilema si se realizarán o no los Juegos Olímpicos de Tokio este sigue dando de qué hablar, pues mientras el diario británico The Times aseguró que una fuente cercana al gobierno japonés aseguró que no se llevarían a cabo, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, afirmó que sí.

"Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador (de 2020) y el COI", dijo en una sesión de la cámara alta del parlamento nipón.

Yoshihide Suga, reiteró que los Juegos Olímpicos deben de verse como prueba de victoria de la humanidad ante el COVID-19.

Este jueves por la tarde, el periódico The Times afirmó que la justa veraniega se cancelaría por el aumento de casos a causa de la pandemia del coronavirus en el mundo.

"Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil (la celebración del evento). Personalmente, no creo que vayan a suceder", indicó una fuente consultada por el periódico británico.

El presidente del COI Thomas Bach y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio salieron al paso de las versiones según las cuales éstos serán cancelados.

Los Juegos Olímpicos, cuya inauguración está prevista ahora para el 23 de julio, fueron pospuestos hace 10 meses, cuando sobrevino la pandemia de coronavirus. Ahora, su realización parece amenazada de nuevo.

Mediante un comunicado, el comité organizador de los Juegos no hizo referencia directa a la nota del The Times. Sin embargo, afirmó que los Olímpicos siguen adelante y cuentan con el apoyo del primer ministro Yoshihide Suga.

“Todos nuestros socios en la distribución, incluyendo el gobierno nacional, el gobierno metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de Tokio 2020, el COI y el Comité Paralímpico Internacional, están plenamente concentrados en realizar los Juegos este verano”, recalca el comunicado.