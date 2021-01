Juegos Olímpicos: Tokio, entre el anhelo y la desesperación

En un año atípico que estuvo marcado por la pandemia del Covid-19, resulta complicado no voltear hacia atrás para ver la cantidad de eventos deportivos que fueron cancelados. El más importante de ellos: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Clasificatorios alrededor del mundo comenzaron a suspenderse desde febrero de 2020, hasta que finalmente, en marzo de este año, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió posponer un año la magna justa.

Las pérdidas económicas son enormes y de acuerdo con cálculos hechos por el COI, superarían los 2 mil millones de dólares.

En el caso de México, la delegación que viajaría a Tokio a mediados de 2020, ya contaba con 45 plazas y 86 deportistas, de los cuales 49 eran hombres y 37 mujeres.

Gráfico: La Razón

Los atletas que participarían en el máximo evento del deporte amateur a nivel internacional, buscarían superar lo hecho en la edición de Río 2016, donde se obtuvieron cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 sirvieron como una motivación de cara al último año de preparación rumbo a Tokio, pues se tuvo una actuación histórica y la mejor desde Mar del Plata en 1995, al sumar 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136 preseas.

Uno de los pases que causó mayor expectativa fue el de la Selección Mexicana de Softbol femenil, que consiguió un boleto a unos Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del país.

Su logro, entre otras cosas, les valió para levantarse con el Premio Nacional del Deporte 2020, que se entregó en noviembre, en Campo Marte, a manos del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los pilares de esa selección, Stefania Aradillas, reveló en charla exclusiva con La Razón, cómo se mantienen a tope, de cara a los Juegos Olímpicos.

“Nosotros conseguimos el pase a Juegos Olímpicos en septiembre de 2019 y ha sido una montaña rusa de emociones desde que lo conseguimos hasta que empezó el confinamiento, pero afortunadamente no hemos dejado de entrenar y de hacer lo que nos corresponde”, contó Aradillas.

Asimismo, afirmó que los organismos de deportes nacionales se han mantenido muy cercanos al desarrollo y bienestar de las jugadoras que en unos meses podrían poner el nombre del país en lo más alto.

“Tenemos un equipo multidisciplinario que nos está respaldando y está muy al pendiente de nosotros. Tanto ellos como la Federación, la Conade y el Comité Olímpico Mexicano y somos muy afortunadas de que están muy al pendiente de nosotros. Creo que le hemos puesto mucha atención a nuestra salud mental y fortalecer la mente”, agregó.

Las posibilidades de que las peloteras se cuelguen una presea son ilusionantes, pues ya han vencido a las que serán sus rivales en la justa veraniega.

Gráfico: La Razón

“Para Juegos Olímpicos vamos seis equipos y a todos menos a Japón ya les hemos ganado, pero estamos muy parejas. Creo que tenemos una gran oportunidad, además de que mi equipo está trabajando muy fuerte en todos los sentidos para llegar lo mejor preparadas”, contó Aradillas.

“Estamos soñando en grande para llegar a una final en los Juegos Olímpicos”, sentenció.

El softbol regresa a las disciplinas olímpicas luego de 12 años, desde que dejó de serlo en los Juegos de Beijing 2008.

CLAVADOS, DISCIPLINA PREDILECTA DE MÉXICO EN JUEGOS OLÍMPICOS

Históricamente, la disciplina que más metales ha brindado a México es clavados, con 14 en total. Desde Joaquín Capilla hasta Paola Espinosa, son de los atletas más gloriosos en la historia de México, en cuanto a Juegos Olímpicos se refiere.

Capilla, por ejemplo, resalta como el atleta azteca con más medallas ganadas, con un total de cuatro, mientras que Paola Espinosa ha colaborado a la causa tricolor con otro par de metales.

Gráfico: La Razón

Alejandra Orozco pasó a la historia en 2012, cuando se colgó la medalla de plata en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Desde entonces, las miradas de los aficionados se han centrado en sus actuaciones a nivel internacional.

Tokio es su tercer ciclo olímpico y aunque todavía no tiene el pase, el sueño de estar arriba de la plataforma sigue vivo, con la esperanza de regalarle a México una medalla más.

“Yo tengo ese sueño todavía vivo y lo quiero seguir alimentando. Quiero llegar a estar en esa plataforma en mis terceros Juegos Olímpicos y sentir que no estoy sola. Que está toda esa gente que cree en mí y que me apoya está ahí. Quiero dejar a mi país en lo más alto y representarlo de una buena manera, ése es el sueño que todavía está vivo”, dijo la clavadista en entrevista con La Razón.

Orozco confesó que al principio no fue fácil adaptarse a la nueva normalidad en el deporte nacional, pero aseguró que tanto ella como todos los atletas mexicanos siguieron con sus entrenamientos adaptados de cara a la justa veraniega.

“Creo que más allá de cortarnos el trabajo, se quedó en pausa. Todos los atletas mexicanos hemos trabajado mucho y el fruto se va a dar. Tal vez este año no se pudo dar, pero seguimos sobre esa línea y ese trabajo para que el próximo año se pueda dar”, aseguró.

Gráfico: La Razón

Además, aseguró que la noticia de la postergación de los Juegos Olímpicos fue una sorpresa, pero entiende las circunstancias en las que se dieron, por lo que se siente agradecida por la oportunidad de extender su ciclo por un año más.

“Fue difícil asimilarlo porque ya veníamos con mucha planificación. Nosotros como atletas, desde que empezamos el ciclo, ya sabemos en qué fechas, qué días y a qué hora vamos a competir. Se hace una planificación desde el primer momento. El hecho de que todo se pusiera en pausa nos puso tranquilos porque ya sabíamos una nueva fecha y entendíamos lo que estaba pasando”, dijo.

“Son cosas que no están en nuestro control. Es cosa de volver a hacer el camino. Los entrenadores son muy buenos en crear el proyecto del atleta. Es un ciclo de cinco años que nunca me había tocado vivir, pero me siento privilegiada de tener un nuevo año en mi camino”, agregó.

TOKIO 2020, CON PASO FIRME, PERO SIN SEGURIDAD

Hasta el momento no existe la certeza de que la magna justa se vaya a disputar, pues diferentes encuestas realizadas a la población, han arrojado que los nipones preferirían que ya no se celebrara la fiesta olímpica.

Gráfico: La Razón

De acuerdo con una encuesta publicada por medios orientales, el 80% de los consultados aseguraron que se cancele el evento, pues las condiciones sanitarias no permiten que se dispute.

Pese a que Japón ha sido de los países que mejor ha controlado la pandemia, las últimas semanas se ha visto un crecimiento de casos de coronavirus, situación que preocupa tanto a las autoridades como a la población.

Por otro lado, el presidente del Comité Olímpico Internacional, aseguró que el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus ayuda a darle mayor tranquilidad a los participantes en el evento, tanto atletas como staff, en lo que denominó como los “primeros juegos de la cuarta revolución industrial”.

"Siempre hemos dicho que si estuviera disponible (la vacuna), alentaríamos a los atletas y no solo a los atletas, sino a todos los participantes en los Juegos, en particular los que vivirían en la Villa Olímpica para vacunarse", dijo hace unas semanas.

Gráfico: La Razón

Aunado a eso, el Comité Olímpico Internacional reportó un aumento en los costos para su realización, de un 22%.

En conferencia de prensa, los organizadores del evento, dieron a conocer los Juegos tendrán un costo de 15 mil 400 millones de dólares. Lo que equivale a un incremento de 12 mil 600 millones en el presupuesto del año pasado.

Por el momento la fecha de inauguración se mantiene para el viernes 23 de julio y la clausura será el domingo 8 de agosto de 2021. Por su parte, los Paralímpicos se disputarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

Gráfico: La Razón

