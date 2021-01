Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán, afirma Carlos Padilla, presidente del COM

Luego de que el periódico The Times señaló que Japón cancelaría los Juegos Olímpicos de Tokio, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), aseguró que el magno evento se realizará en las fechas programadas, es decir, del 23 de julio al 8 de agosto.

"Hemos tenido mucha comunicación con el presidente del Comité Olímpico Internacional, y con los comités olímpicos nacionales de América y nos ha instruido para que no bajemos la guardia en ningún momento. Los Juegos Olímpicos se van a hacer", afirmó Padilla en entrevista con TUDN.

El presidente del COM también consideró que la noticia que publicó The Times no aporta algo respecto a la organización de los próximos Juegos Olímpicos.

"Esta desafortunada noticia que circuló el día de ayer de nada ayuda en la situación por la cual estamos pasando, pero los atletas saben que nosotros estamos muy comprometidos con ellos y con la organización para poder llevar un equipo competitivo a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año", subrayó Padilla Becerra.

El directivo también comentó que antes de los Juegos Olímpicos de Tokio se les aplicará la vacuna contra el coronavirus a todos los que se trasladen a la capital de Japón

"La vacuna se aplicará antes de abordar el avión que nos llevará a Tokio, las pruebas deben ser negativas. Al llegar a Japón se nos aplicarán unas pruebas rápidas para ver si no fue un falso negativo", concluyó Padilla.

