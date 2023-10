Juegos Panamericanos 2023: México apalea 10-2 a Panamá y se queda con el bronce en beisbol

El manager Enrique Reyes apretó los dientes y lució enfadado cuando le preguntaron a qué le sabe la medalla de bronce que México conquistó el sábado en el beisbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

No es que la desprecie, pero piensa que tenía equipo para más. Luis Miranda lanzó sin hit ni carrera a lo largo de cuatro entradas, Jason Atondo y Fernando Villegas remolcaron dos carreras cada uno dentro de un racimo de seis en la cuarta entrada y México derrotó el sábado 10-2 a Panamá para apoderarse del bronce.

México ganó su primera medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos desde Río 2007 y acumuló su quinta en ese deporte en la historia de las justas. Todas han sido de bronce. Pero al “Che” Reyes, la de los Panamericanos de Santiago le supo a poco.

“Estamos contentos, pero tristes a la vez porque pensamos que podíamos hacer más de lo que hicimos, pero así es el beisbol. No siempre gana el mejor ni pierde el peor”, dijo Reyes. “Ahora queda esperar otros Juegos Panamericanos para ganar esa medalla de oro”.

En Santiago, México buscaba redondear un sólido año para esa disciplina. En el Clásico Mundial, la novena azteca sorprendió al meterse a semifinales y culminó en el tercer puesto. Después, dirigidos por Reyes, ganaron una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Su campaña en los Panamericanos comenzó con triunfos sobre Chile y la República Dominicana, pero luego sufrieron palizas 8-2 ante Panamá y luego 10-2 frente a Colombia para sellar su eliminación de la pelea por el oro.

“Ganamos la medalla de bronce, pero ustedes (prensa) saben de beisbol y teníamos equipo para pelear la medalla de oro, pero hicimos dos juegos en los que no hicimos lo que podemos”, lamentó Reyes. “Entonces no puedo decir que me voy satisfecho porque sabía que podíamos hacer algo más”.

Ahora México tendrá que esperar para sacarse la espina de lo ocurrido en Santiago. El beisbol no está en el programa de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque sí lo estará en Los Ángeles 2028. Antes se realizarán los Panamericanos en Medellín 2027.

“Desde que empezó el año en el clásico fue bueno para México, luego ganamos el oro en Centroamericanos y aquí queríamos más, pero pienso que a pesar de eso fue un año redondo para México”, dijo el segunda base Moisés Gutiérrez.

Miranda, quien fue lanzador del año con los Cañeros de los Mochis la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, tuvo un gran inicio sobre la loma, pero se descompuso en la quinta entrada. Terminó su labor con cuatro hits y dos carreras en cuatro entradas con un tercio para agenciarse el triunfo.

Colombia y Brasil disputarán más tarde una inédita final de Juegos Panamericanos por el oro. El veterano exGrandes Ligas Davis Romero, de 40 años, aceptó tres hits y tres carreras en tres entradas para cargar con la derrota por los panameños.

Los mexicanos se adelantaron desde la primera entrada con un hit al central de Fernando Flores con el que anotó Roberto Valenzuela.

En la parte alta de la tercera, Fernando Flores conectó un hit productor con el que anotó Gutiérrez, luego Atondo disparó hit por el jardín derecho para mandar a la registradora a Emanuel Ávila y a Gutiérrez y Villegas pegó otro imparable por el jardín central con el que anotaron Atondo y Norberto Obeso y Roberto Valenzuela impulsó una carrera más para para el 7-0.

Panamá parecía despertar en la parte baja de la quinta cuando Jhonny Santos conectó un doblete y anotó con un batazo de Abraham Rodríguez. Después José Murdock logró hit productor para terminar con la labor de Miranda, quien sólo sacó un out en esa entrada.

Daniel Torres entró al relevo con hombres en las esquinas y sacó los dos outs para acabar con la amenaza panameña.

