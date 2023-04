LaLiga: FC Barcelona declara la guerra a Javier Tebas y lo acusa de algo inaudito en su dirigencia en España

Por: Martell Nucamendi

El Barcelona lanzó un comunicado acusando al presidente de la primera división de España, Javier Tebas, de ser el "ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club", exigiendo al dirigente que dé una explicación pública por las aportaciones negativas hacia la institución deportiva.

Javier Tebas mencionó mediante un tuit que el anuncio de “La Vanguardia” era falso y que el documento que presentó es legítimo, además afirmó que antes de presentar dicho documento informó a la Comisión Delegada del contenido del mismo, pidiendo una explicación al medio involucrado.

Barcelona quiere llegar hasta las últimas consecuencias

El Barça asegura que no es la primera vez que el presidente los afecta, advirtiendo a los demás clubes sobre las prácticas que Tebas tenía fuera de sus funciones; de esta manera, el club exigió la renuncia del encargado de La Liga Nacional.

"La noticia que publica hoy La Vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubs de LaLiga, por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de LaLiga. Sólo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque “por dignidad y respeto a la presidencia de LaLiga, el señor Tebas debería dimitir en su función”.

El acusado costarricense-español llamó a lo acontecido una “autovictimización” y que el oficio presentado no sostiene una acusación directa contra nadie.

UEFA tomará el Caso Negreira - Barcelona

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dio una entrevista para un medio esloveno en la que habló sobre el caso Negreira y mencionó que hace una semana estuvieron recabando información del Club Barcelona por la “posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona", sin embargo, dijo no poder comentar nada al respecto porque ellos contaban con un comité disciplinario independiente.

En caso de que el club culé resultara culpable de “haber influido en un resultado”, la UEFA tiene la decisión de no dejarlo participar en sus competiciones, pero según Ceferin, al no tener un antecedente de estos hechos y de acuerdo a su normativa no podrían excluir al equipo.

El directivo esloveno clasificó el caso como grave y concluyó con no querer abordar las sanciones deportivas por parte de su organismo.

“A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo”, sentenció Ceferin.

