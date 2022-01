"No le dan ni el desayuno", explota la mamá de Novak Djokovic por el trato a su hijo

Dijana Djokovic, madre del tenista Novak Djokovic, explotó por el trato que le han dado a su hijo en el hotel en el que se encuentra confinado en Australia.

"Novak solo tiene almuerzo y cena, no tiene desayuno. Me lo dijo él mismo. Las condiciones no son humanas, solo tiene una pared para mirar, ni siquiera puede ver el parque porque no tiene ventanas", denunció la mamá del mejor tenista del mundo acerca de las condiciones en las que su vástago se encuentra recluido en un hotel en Melbourne.

Foto: Captura de Twitter

Las declaraciones de Dijana se dan en medio de la polémica suscitada con Djokovic, quien este lunes sabrá si puede o no participar en el Abierto de Australia, luego de que dicha nación le canceló su visa por no vacunarse contra el COVID-19.

Dijana asegura que Djokovic es un líder de la igualdad

En el mismo tenor, la mamá del originario de Belgrado catalogó a su hijo como un líder que busca la igualdad, subrayando que es injusto lo que le está pasando.

"Demostró que incluso un país pequeño y heroico como Serbia puede tener al mejor deportista de todos los tiempos. Esto no se puede ocultar. Pueden encarcelarlo hoy o mañana, pero la verdad siempre encuentra su camino. Novak es el Espartaco del nuevo mundo que lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, sin importar a qué Dios recen o cuánto dinero tengan", resaltó.

El Abierto de Australia es el primer Major del año y está programado para llevarse a cabo del 17 al 30 de enero.

Es el torneo de Grand Slam que más veces ha conquistado el jugador de 34 años con un total de nueve títulos hasta el momento, el último de ellos en 2021 tras imponerse en la final al ruso Daniil Medvédev.

EVG