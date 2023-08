Leagues Cup 2023: 'Tata' Martino vuelve a atacar a Liga MX y asegura que deben de reclamar a la FMF

Gerardo Martino, estratega del Inter Miami, se pronunció acerca de la Liga MX y sus quejar en alusión a un posible favoritismo hacia los equipos de la MLS en la Leagues Cup.

El 'Tata' mandó un contundente mensaje a los clubes mexicanos y a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, al asegurar que no le ve sentido a los lamentos, porque ya sabían de antemano las condiciones en las que se realizaría el certamen contra los integrantes de la MLS, por lo que en todo caso las molestias deben externarlas a Arriola o al presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez.

"El negocio te cerraba, te gusta cómo es el calendario, aceptas jugar todos los partidos en Estados Unidos, entiendes que tienes que viajar más por jugar siempre de visitante y cuando aceptas esto no tienes lugar para reclamos, vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos y el que quiere venir a jugar que lo haga y el que no, no", comentó Martino en conferencia de prensa.

El 'Tata' también dejó en claro que la Liga MX antepuso el negocio sobre el aspecto deportivo en la Leagues Cup, por lo que considera absurdas las quejas.

"En la Concacaf hicieron un torneo, llamó a la MLS a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio gustó a todos y luego vienen las protestas", produndizó.

'Tata' Martino opina del arbitraje en la Leagues Cup

Otra de las quejas de la Liga MX ha sido en torno al desempeño de los árbitros, pues considera que los conjuntos de la MLS se han visto beneficiados.

Al respecto, el entrenador del Inter Miami se mostró más mesurado al mencionar que cada club emite su opinión del trabajo de los nazarenos de acuerdo a cómo se sienta.

"Sobre el tema del arbitraje cada uno tiene el derecho a expresar y manifestar la inconformidad, ahí no tengo mucho qué decir porque son las vivencias de cada equipo que va teniendo partido tras partido", señaló.

Chivas, Cruz Azul y América han sido algunos de los cuadros de la Liga MX afectados por el arbitraje en la Leagues Cup, en la que solamente dos mexicanos sobreviven en la etapa de cuartos de final.

'Tata' Martino llena de elogios a Lionel Messi

Por otra parte, Gerardo Martino enalteció el desempeño de Lionel Messi desde que se sumó a las filas del Inter Miami, pues el equipo de. Florida no conoce la derrota con el exjugador del PSG en la cancha.

"Ahora no está haciendo ni más ni menos de lo que hizo en la Copa del Mundo, ahora está ratificando lo que dijo cuando llegó, que 'venía a competir y ver si podíamos ganar'... ha sido un contagio para todos", remarcó el extimonel de la Selección Mexicana.

Lionel Messi ha anotado siete goles con el Inter Miami en la Leagues Cup, tres de ellos en la fase de grupos y cuatro en la etapa de eliminación directa.

Charlotte FC es el rival de Messi y compañía en busca del boleto a las semifinales de la competencia entre Liga MX y MLS.

