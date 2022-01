LIGA MX actualiza protocolo sanitario y revela la cantidad de contagiados

En vísperas del arranque del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Mikel Arriola, titular del organismo, sostuvo una reunión con los presidentes, médicos y directores deportivos de cada uno de los 18 equipos de Primera División para actualizar el protocolo sanitario ante el COVID-19.

Entre los acuerdos a los que se llegaron destacan la incrementación de los cuidados preventivos, la revisión puntual de la calendarización de las pruebas de antígeno y sostener una comunicación constante entre las instituciones para valorar nuevas medidas ante el creciente riesgo de contagios.

Los casos confirmados de COVID-19 en la Liga MX

La Liga MX también indicó que las decisiones para reprogramar algún partido se basarán en la ronda de pruebas oficialmente supervisada por el organismo, la cual se llevará a cabo 72 horas antes de cada encuentro.

En cuanto a la cifra de contagios, el ente señalo que hasta el lunes 3 de enero el total de casos en el máximo circuito es de 39, aunque no se especificó cuántos de esos son futbolistas.

La segunda competencia más afectada en este rubro es la Liga de Expansión, con 24, seguida de la Sub 16, que hasta el momento suma 16.

Más abajo se encuentran la Sub 14 (14), Liga MX Femenil (13), Sub 18 (5), Sub 20 (4) y Sub 17 (1). El porcentaje de contagiados de coronavirus, contando todos los torneos, equivale al 3 por ciento (116 contagiados) del total de las personas registradas.

En cuanto a la Liga MX, el porcentaje es del 8.46 por ciento. Atlético de San Luis y Pachuca ponen en marcha el Clausura 2022 con su enfrentamiento en la cancha del Alfonso Lastras el jueves 6 de enero.

