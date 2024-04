Liga MX | América y Monterrey se pelean al máximo referente español del Athletic de Bilbao

América y Monterrey son dos de los equipos mexicanos con mayor capacidad financiera para contratar a jugadores de alto perfil. Águilas y Rayados ya preparan el siguiente fichaje, el cual ambos pelean y es el máximo referente español del Athletic de Bilbao.

El cuadro de la capital y el club regio están interesados, de acuerdo a reportes de medios internacionales, en Iker Muniain, capitán y uno de los grandes baluartes en la historia del Athletic Club, equipo que ganó la actual Copa del Rey.

De acuerdo con 365scoresmx, el delantero del Athletic, Iker Muniain, fue ofrecido a América, Monterrey y hasta Bravos de Juárez. El medio español llegaría en calidad de agente libre, pues no renovó con el Bilbao después de 15 años ligado a la institución.

El nacido en Pamplona tiene 31 años de edad y tres títulos como profesional a nivel de clubes, todos con el Athletic Club de Bilbao, además de un par de conquistas con le Selección Española, pero no la mayor, sino la Sub 21.

En la Temporada 2015-2016 Muniain ganó su primer cetro con el cuadro de Los Leones, siendo la Supercopa de España, la cual repetiría en la campaña 2020-2021. Su más reciente trofeo llegó en la 2023-2024, siendo la Copa de España, que le ganaron el Mallorca de Javier Aguirre.

Con la Selección Española Sub 21 el mediocampista ganó un par de ocasiones el Campeonato Sub 21 de Europa. Con La Roja mayor tan solo ha podido disputar dos compromisos, siendo su debut el 29 de febrero de 2012.

Jugador mexicano es referente en el Mallorca

El futbolista mexicano Antonio 'Pollo' Briseño contó la parte de la historia de por qué los jugadores del Athletic Club lo ven como ídolo y amuleto, esto luego de los videos en los que integrantes del club español corearon su nombre en los festejos tras la obtención de la Copa del Rey.

El 'Pollo' Briseño contó que todo surgió a raíz de una salida al centro de Guadalajara que tuvieron los entrenadores de ambos clubes, Jesús 'Chapo' Sánchez e Iker Muniain, luego de que el mediocampista español le dijo que él y sus compañeros querían salir a divertirse después del amistoso y le pidió recomendaciones de lugares, a lo que el 'Chapo' le respondió que el 'Pollo' Briseño era la persona adecuada para ayudarlo. Eso fue en julio del año pasado, cuando el club vasco estuvo en Guadalajara para un duelo de preparación.

"Me acuerdo que 'Chapo' (Jesús Sánchez), Iker (Muniain) y los técnicos Paunovic y (Ernesto) Valverde fueron al centro de Guadalajara a las fotos y ahí Iker le preguntó a 'Chapo' 'fíjate que estamos en pretemporada, jugamos contra ustedes y después queremos hacer grupo, queremos salir juntos a un lado como equipo, ¿qué me recomiendas? y Chapo le dice 'creo que el que te puede ayudar un poco es 'Pollo' porque conoce gente, le voy a pasar tu número'", comenzó el relato del zaguero del Rebaño.

"Le escribo, qué onda, Iker, cómo estás, me dijeron que quieren salir un ratito, divertirse y me empezó a decir 'donde tú me recomiendes, donde escuchen música, donde pongan reguetón'. Era un domingo en vacaciones, que es más difícil que haya muchos antros abiertos. Yo investigando con amigos, el único lugar que estaba abierto en ese momento es uno que se llama Panic Room"continuó el relato del 'Pollo' Briseño.

"Solo 15 jugadores fueron los que salieron, unos se quedaron. Se suben a la camioneta, llegamos a Panic Room, yo me quedo con ellos, tienen su mesa y yo siempre estuve al pendiente, traía mi agüita, no quería ser muy invasivo, empecé a platicar con (Nico) Williams, con el chico, con Dani Vivian también y padrísimo, ellos en su rollo con Iker", agregó.

