Liga MX: Campeón con América sorprende jugando en el futbol llanero tras dejar no tener equipo

En las últimas semanas se viralizó una imagen de Gil Burón, quien alguna vez fue un galardonado jugador en la Liga MX, pues fue campeón con el Club América y el Club León y ahora fue visto jugando en un equipo de futbol llanero.

Este inesperado cambio en la carrera del lateral derecho ha abierto la conversación sobre el destino de algunos jugadores que habiendo alcanzado la cima en la primera división, encuentran un nuevo hogar en las ligas inferiores o amateurs.

Gil Burón no sólo fue parte de los equipos campeones de liga, también conquistó la medalla de oro en los juegos centroamericanos y del caribe con la Selección Mexicana. Después de su tiempo en el equipo azulcrema, paso a préstamo al Querétaro, donde compartió el campo con Ronaldinho.

Posteriormente, el futbolista probó suerte en la Liga de Ascenso, con la esperanza de regresar a la primera división; finalmente, logró regresar con el Club León, donde sumó la Leagues Cup y otro título de la Liga MX. A pesar de estos logros, su carrera como jugador de primera división llegó a su fin en 2022, cuando no renovó su contrato con la Fiera y optó por no unirse a otro equipo Expansión.

La foto que ha circulado en las redes sociales muestra al futbolista con la camiseta de un equipo amateur y el escudo "Somos zapatenses de corazón". Con tan solo 29 años, este futbolista parece haber abandonado definitivamente el radar de la máxima categoría del futbol mexicano.

Exjugador del América se va a los golpes en pleno partido

El exdelantero del Club América, Vicente Matías Vuoso, se volvió viral en las redes sociales después de un altercado durante un partido de futbol amateur. El "Toro" se vio involucrado en una pelea con otro jugador del equipo contrario después de un choque por la espalda.

En el video, se observa al exatacante del América enfrascado en una pelea con un miembro del equipo rival; rápidamente, compañeros de ambos jugadores intervienen para separarlos y evitar que la situación escalara.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la sorprendente escena. Algunos usuarios de Twitter no pudieron evitar hacer comentarios humorísticos, como "Pues muy toro y todo, pero no le conectó ni uno", haciendo referencia al apodo del jugador.

