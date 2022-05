LIGA MX: Al "Canelo" le encantaría estar en la Final apoyando al Atlas; "si me invita voy" (Video)

Hace unos meses que Saúl "Canelo" Álvarez reconoció ser seguidor del Atlas y confesó que le encantaría apoyar a los Rojinegros en la Final del Clausura 2022 de la Liga MX ante Pachuca.

Durante la conferencia de prensa en donde presentó el torneo de golf No Golf No Life, el boxeador tapatío reveló que le gustaría ir al Estadio Jalisco si Eddy Reynoso, su entrenador y fervoroso aficionados de Atlas, lo invita.

@Canelo confesó que le gustaría estar apoyando al campeón de la Liga MX @AtlasFC en la Final que jugará ante Pachuca. pic.twitter.com/Ap2PIcQtrD — ElFlaco (@AyalarAlejandro) May 23, 2022

"Si me invita Eddy sí, por qué no. La verdad es que claro, me encantaría estar ahí apoyando al Atlas", comentó el campeón absoluto de peso supermedio.

Las palabras del "Canelo" fueron escuchadas rápidamente, pues de acuerdo con el "Francotirador", colaborador de Récord, el Atlas ya invitó al boxeador mexicano a estar presente en la final de ida del Clausura 2022.

Liga MX: Así se jugará la Final Pachuca vs Atlas

Ya se conoce a los dos equipos que pelearán por el título del Clausura 2022 de la Liga MX. Pachuca y Atlas buscan el campeonato del certamen mexicano y ya se revelaron los días y horarios para la Gran Final.

Los Tuzos al ser el líder del campeonato tendrán el partido de vuelta en su casa, pero todo inicia el jueves en punto de las 21:00 horas en el encuentro de ida, en el Estadio Jalisco hogar del Atlas, y el domingo a las 20:10 horas comenzarán los últimos 90 minutos.

Tuzos y Zorros quieren el título del Clausura 2022. Foto: Twitter / Liga MX

aar