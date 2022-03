CHIVAS: "Canelo" Álvarez le hace el feo al Rebaño y manda contundente mensaje

Hasta hace algunos meses, Saúl "Canelo" Álvarez era uno de los millones de aficionados de Chivas. Sin embargo, el boxeador cambió de opinión tras el título conseguido por el Atlas en diciembre pasado, por lo que envió un contundente mensaje al respecto, haciéndole el feo al Rebaño Sagrado.

"Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia (el discurso que dio al Atlas previo a la Final contra León), a mí me ha cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes, claves, en donde tuve que poner todo mi empeño. Ganar te cambia la vida y fueron palabras que me nacieron decirles porque lo he vivido", comentó el pugilista tapatío en entrevista con Promomedios Radio.

"Canelo" comparte lo que le dijo al archirrival de Chivas

La coronación del Atlas en el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, después de 70 años de sequía, caló hondo en Chivas, el mayor rival de los tapatíos,

Álvarez Barragán compartió un poco de lo que les dijo a los jugadores del equipo rojinegro previo a la final contra el León, en la que los dirigidos por Diego Cocca se impusieron en serie de penaltis.

"Lo único que les dije fue que ganar ese campeonato les iba a cambiar su vida y que pusieran todo de ellos, que era solamente un día más para ser campeones y eso iba a cambiar su vida de todos", subrayó el "Canelo".

Chivas suma ocho puntos después de la misma cantidad de jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2022. Por su parte, el "Canelo" Álvarez se prepara para enfrentar al ruso Dmitry Bivol en su primera pelea del año, programada para el próximo 7 de mayo.

EVG