CHIVAS: Ricardo Peláez rompe el silencio y sentencia el futuro de Orbelín Pineda en el Rebaño

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, sentencio el futuro de Orbelín Pineda en el Rebaño, luego de que se hablara sobre la llegada del atacante a Guadalajara como refuerzo para el Apertura 2022.

"Hace un par de horas quedó completamente cortado el tema de Orbelín, no se habla más del tema, platicamos con la gente del Celta de Vigo, ellos nos buscaron a nosotros y después de una plática de 15 o 20 minutos se cortó el tema, se acabó, no va a haber Orbelín en Chivas", declaró el directivo del Rebaño para TUDN.

Las opción del exCruz Azul como refuerzo de las Chivas se cerró por completo. En días previos el club rojiblanco había hecho campaña en sus redes sociales para seducir al futbolistas de regresar a la Liga MX, pero, por el momento, seguirá en el Celta de Vigo de España.

"Tuvimos una plática con el Celta, los temas que hemos tenido. Hemos tenido mucha comunicación con el Celta, he platicado cualquier cantidad de oportunidades con el representante y el jugador, no se ha llegado a un acuerdo y no habrá posibilidad", reiteró.

El deseo de Orbelín es seguir en Europa, aunque en su equipo actual el estratega Eduardo Coudet no lo tiene contemplado, por lo que el atacante mexicano buscará otras opciones; se habla del interés del AEK de Atenas, dirigido por Matías Almeyda.

Chivas no cierra la puerta a refuerzos para el Ap 2022

A pesar de que no se arregló la llegada de Orbelín, el director deportivo de las Chivas no le cerró la puerta a que un refuerzo se sume a la institución para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

"Tenemos por supuesto espacio y tiempo todavía, el reglamento nos permite y no nos vamos a cerrar la puerta aún, ahorita no te diré que no, si se prestan las condiciones se dará", finalizó el exjugador profesional.

