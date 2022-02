LIGA MX: ¡De no creerse! Atlas le cierra las puertas a Andrés Guardado ¿Por qué?

Aunque no se pueda creer, en el Atlas no ven a Andrés Guardado por el momento y así lo hizo ver su dueño Alejandro Irarragorri, resaltando que por ahora no está en sus planes.

Hay que recordar que Andrés Guardado bateó regresar al Atlas en 2019 y al parecer eso no le gustó a los altas mando de los rojinegros y decidieron no contratar al "Principito".

"Las puertas están abiertas para todo mundo que quiera construir, que tenga valor que agregar, una convicción y una pasión de trabajar y generar valor, con Andrés hablé personalmente en 2019 cuando hicimos la adquisición del equipo", comentó Irarragorri.

El directivo reconoció que leyó los comentario de Guardado, refiriéndose que le gustaría retirarse en Atlas, pero el dueño resaltó que no es el momento para que arribe a su institución.

"Lo invité a trabajar, a jugar pues, hicimos una oferta importante por él y en su momento él declinó porque tenía en su parte profesional y personal otras miras y otros planes, hoy no sé cuál sea su situación, leí sus declaraciones. Nuestro momento futbolístico no está para considerar eso, y ya veremos, al tiempo", dijo.

¿Grupo Orlegi adquiere al Zaragoza de España?

En las últimas horas se ha rumorado que Alejandro Irarragorri y sus socios piensan adquirir el Real Zaragoza de España, pero el dirigente no quiso adelantar mucho sobre el tema.

"En el tema de Zaragoza no tengo mucho que comentar en particular, lo que sí te puedo decir y he sido muy claro en la misión y visión que como Orlegi Sports tenemos en la gestión de Multi equipos y la sinergia que se genera, en Europa en particular en Inglaterra y España. Son objetivos que tenemos trazados y, seguramente, en algunas semanas tendremos un poco más que comentar al respecto", añadió.

