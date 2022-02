Javier "Chicharito" Hernández no es considerado por el "Tata" Martino, entrenador de la Selección de México, para formar parte del Tricolor en su camino al Mundial de Qatar 2022, pero sin aclarar un posible veto se han levantado muchas especulaciones.

Andrés Guardado, capitán de México, habló con ESPN y aclaró lo problemas que ha tenido con "Chicharito" reconociendo que ambos pelean los mismos derechos, pero de diferente manera.

Ya te lo debía mi #maximomuchachocabron

Que esto no pare!! Vamos mi Beti 🔝⚽️🙏💚 pic.twitter.com/oqjRnf2mZP — Andrés Guardado (@AGuardado18) February 18, 2022

"Yo con 'Chicharito' no tengo ningún problema, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual, pero en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas. 'Chicharito' tiene una forma de ser más explosiva y yo soy más político. Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento", destacó el mediocampista.

Al parecer todo ocurrió de cara cal Mundial de Rusia 2018, certamen en el que Hernández Balcázar pidió un trato diferente al de sus compañeros y ahí fue cuando comenzó la separación con el grupo.

"Chicharito" Hernández, vetado del Tricolor

Andrés Guardado no quiso abundar en el tema si "Chicharito" estaba vetado de la Selección de México, pero sí destacó que si Martino lo llama será bien recibido por el grupo, pues lo principal es llevar al Tricolor al Mundial.

"¿Si 'Chicharito' tiene que regresar a la Selección? Obviamente su futbol está ahí y si está disponible para regresar, si realmente quiere y está por la labor, obviamente es bienvenido. No podemos cerrarle la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y nos puede llevar a nuestro objetivo común", comentó el "Principito".

daho