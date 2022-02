PUMAS pierde a su máxima estrella para el partido contra el América en CU

Los Pumas de la UNAM tienen malas noticias para sus aficionados, pues su portero y capitán Alfredo Talavera no podrá tener actividad el fin de semana ante el América en Ciudad Universitaria.

Uno de los futbolistas más regulares en los Pumas es Talavera, pero a causa de un “bursitis en el hombro derecho”, según los doctores auriazules, tendrá que parar una semana.

Alfredo Talavera ha jugado los seis partidos de la Liga MX y todos los ha hecho de titular, sumada a la ida de los octavos de final de la Concachampions ante el Saprissa, duelo que también se pierde.

Pumas, la última oportunidad de Solari en el América

Las Águilas del América no levantan el vuelo en el Clausura 2022 de la Liga MX y Santiago Solari tiene sus días contados en Coapa si no gana el próximo fin de semana ante Pumas.

Algunos reportes afirman que Solari no tendrá otra oportunidad si no vence a Pumas, no importa la manera en la que sea, pero tiene que ganar en Ciudad Universitaria o se va.

Desde hace algunos días se mencionó que los dueños del cuadro azulcrema le dijeron al argentino que su obligación era ganar los partidos importantes y meter al equipo a la Liguilla, pero por ahora el América es el penúltimo de la general.

