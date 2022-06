A pesar de que la popularidad de la Liga MX Femenil va en aumento, un sector de la afición continúa criticando y acosando a las futbolistas por su apariencia física, lo cual denunció Blanca Félix, portera de Chivas en sus redes sociales.

La guardameta de las rojiblancas, que en días pasados se coronaron en el Torneo Clausura 2022 y en el Campeón de Campeones, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje ofensivo que le envió un hombre, el cual le sugirió cambiarse al equipo varonil del Rebaño Sagrado.

"No entiendo cómo te dejan jugar en la liga femenil cuando tú ya estás en proceso de cambio de sexo (TE QUIERES HACER HOMBRE). Por vergüenza propia, si es que tienes, pide tu cambio al equipo de Chivas masculino, donde debes estar", fue el mensaje que un usuario le envió a Félix.

Respecto al tuit que compartí ayer…

Gracias por sus bonitos mensajes defendiéndome, a estas alturas de mi vida esos tipos de comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era una niña, sé de qué tipo de personas vienen, pero… — Blanca Felix (@blancafelixc) June 3, 2022

La arquera de Chivas señaló que todos los días recibe mensajes similares y que por eso lo hizo público, para que la gente se percatara de que de manera cotidiana ella y otras futbolistas lidian con esta situación.

"Gracias por sus bonitos mensajes defendiéndome, a estas alturas de mi vida esos tipos de comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era una niña, sé de qué tipo de personas vienen, pero lo quise hacer visible para se den cuenta un poquito del tipo de mensajes que recibimos, estos los recibo casi que a diario por mi apariencia. Solo los invito a hacer conciencia y respetarnos, todas las personas somos diferentes y eso no tiene nada de malo", resaltó.

Los logros de Blanca Félix con Chivas en la Liga MX Femenil

Desde el debut de la Liga MX Femenil en el Torneo Apertura 2017, la portera originaria de Angostura, Sinaloa, ha defendido la portería de las Chivas.

Hasta el momento, Blanca Félix, de 26 años, ha disputado 114 partidos de fase regular en el certamen femenil. En Liguilla, la culichi registra 21 compromisos.

En cuanto a títulos, cosecha hasta la fecha dos títulos de liga (Apertura 2017 y Clausura 2022) y un Campeón de Campeones (2021-2022).

EVG