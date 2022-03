Liga MX Femenil: Nailea Vidrio, jugadora del León, denuncia acoso y explota en redes sociales

La Liga MX Femenil no se salva de la violencia contra las mujeres en México. Nailea Vidrio, jugadora del León, denunció en sus redes sociales que una amiga suya fue víctima de acoso de un aficionado de los Panzas Verdes en el Estadio León.

La futbolista de 19 años de edad publicó varios videos en sus historias de Instagram en los cuales informó que el lamentable hecho ocurrió durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Concachampions entre los Esmeraldas y el Seattle Sounders.

"Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo) y neta no puede ser que no hicieran nada al respecto, impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, un fan nuestro supuestamente y estoy súper decepcionada, enojada, no sé ni que decir ya, pero bueno, esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre, nomás que pues que hacemos, impresionante", contó en uno de los videos.

Foto: Captura de Instagram

La deportista originaria de Guadalajara, Jalisco, confesó que le da miedo salir a la calle con su perro cuando lo saca a pasear, pues siempre siente latente el riesgo de ser víctima de acoso.

"Fui a ver futbol a mis compañeros de equipo, en el club donde yo juego, a mi estadio y pasan estas cosas, de verdad que el acoso que las mujeres vivimos en México es impresionante, de verdad cada vez que yo sacó a Bax (perro) a pasear voy en pants o me pongo algo porque o me van a chiflar o me van a decir algo, porque corro el riesgo de que pasen cosas que no quiero, vivo con miedo, caminando sola en la calle", lamentó.

Estadísticas de Nailea Vidrio en la Liga MX Femenil

En lo que va del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, Nailea Vidrio registra 150 minutos en siete compromisos con el León, dos de ellos como titular.

Después de 11 fechas transcurridas en el certamen femenil, La Fiera se ubica en el octavo puesto de la clasificación con 12 puntos, luego de tres victorias, tres empates y cuatro descalabros.

EVG