A más de una década del trágico fallecimiento de Christian 'Chucho' Benítez, su hijo, Fabiano Robinho Benítez, declaró tener documentos que podrían cambiar la narrativa en torno a la causa de la muerte de su padre.

En una entrevista con Futbol Sin Cassette, el sucesor de las exestrella del América recordó el impacto que tuvo en su infancia la pérdida de su padre, sin embargo, a medida que creció, le surgieron dudas sobre las circunstancias de la muerte del goleador ecuatoriano.

“Cuando mi papá fallece yo era muy niño, tenia 10 años. Yo solo quería a papá para mí, yo no sabía de maldad, ni nada del mundo. Pero a medida que fui creciendo me hice preguntas y en internet hay muchas respuestas, pero ninguna de ellas es la verdad", aseguró Fabiano.

Según la versión de Liseth Chalá, esposa del jugador, el no hablar el mismo idioma aumentó el tiempo en la atención médica y complicó aún más la respuesta sobre el diagnóstico y el tratamiento.

Aunque el reporte oficial de la autopsia concluyó en una falla cardiaca como la causa de la muerte del futbolista profesional en Doha, Qatar, Fabiano, quien juega en el Cuniburo de la serie B ecuatoriana, confesó tener documentos que según él, contradicen esta versión.

"Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué? O sea ¿Cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron", aseguró el deportista de 20 años.

Esposa de ‘Chucho’ Benitez acrecienta las dudas

Un día antes de su muerte Christian Benítez tuvo su primer partido con el Qatar SC en la semifinal de la Copa, sin embargo, esa misma noche, le dio un repentino dolor abdominal que desencadenaría hasta su muerte.

El futbolista fue llevado al hospital, donde se le administraron sedantes para aliviar el malestar, pero las complicaciones derivaron en convulsiones y en un paro cardiaco que fueron atribuidos a una peritonitis aguda.

La confusión en torno a su fallecimiento se profundizó cuando la Federación Ecuatoriana de Futbol, tras realizar una segunda autopsia en el país natal de Benítez, reveló un problema en su arteria coronaria. Este afectaba directamente al corazón y contrastaba con la versión inicial de las autoridades en Qatar.

Un año después, la familia del futbolista lanzó la posibilidad de envenenamiento y denunció irregularidades en el traslado del cuerpo desde el país de Medio Oriente, dudando sobre la autenticidad de los reportes médicos.

Hay muchas cosas que no están claras, estamos dispuestos a que se vuelva a abrir un expediente porque es muy extraño lo que ocurrió. A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Qatar. Lo intoxicaron, lo mataron Roony Benitez

