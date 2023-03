Liga MX: Jero Freixas y una increíble sorpresa para el Chivas vs América (VIDEO)

El clásico nacional entre Chivas y América es un evento que también genera interés fuera de México, no solamente a los aficionados de los dos clubes más populares de la Liga MX. Por ese motivo, el partido estelar de la Jornada 12 de la Liga MX tendrá un invitado especial.

Se trata del influencer argentino Jero Freixas, quien en sus redes sociales reveló que el próximo fin de semana estará en Guadalajara, donde rojiblancos y azulcremas medirán fuerzas el sábado 18 de marzo.

"Si vas a México tienes que ir a Guadalajara, comer una torta ahogada, tomar tequila, escuchar mariachis y ya que estás ahí tienes el Clásico de México que se juega en Guadalajara", dice Freixas en el video que subió en compañía de su esposa.

No se le puede faltar el respeto al destino. pic.twitter.com/tz1WHiLHtU — Jero Freixas (@jerofreixas) March 15, 2023

En el video, la esposa del creador de contenido le cuenta el itinerario de su visita a México, en el cual originalmente no figura Guadalajara, pero él hace énfasis en que deben estar ahí porque no se pueden perder el Chivas vs América.

El Estadio Akron será la sede del duelo entre tapatíos y capitalinos, los cuales se impusieron 2-1 al Rebaño Sagrado en la edición más reciente del clásico nacional en la Liga MX.

Richard Sánchez le responde al 'Pocho' Guzmán

El América llegará motivado al clásico nacional contra Chivas después de su victoria como visitante sobre Tigres y en Coapa ya respondieron a las declaraciones que hizo Víctor 'Pocho' Guzmán.

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez fue cuestionado al respecto al final del duelo celebrado en el 'Volcán' y aseguró que ni a él ni a sus compañeros les gusta hablar antes de tiempo.

"Yo la verdad no me dedicó a hablar de nada de eso. Ellos (Chivas) que empiecen a tirar mie..., a decir lo que ellos quieran. Nosotros cada uno sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un clásico, que se entrena día a día, pero no nos gusta estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha", comentó Sánchez ante los medios.

EVG