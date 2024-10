Liga MX: Jugadores de Chivas encaran a Fernando Gago y lo obligan a decir si se va a Boca Juniors

La novela entre Chivas, Fernando Gago y Boca Juniors está lejos de terminar, pues salió a la luz que los jugadores del Rebaño encararon al técnico argentino para conocer si se mantendrá al frente del chiverío o se marchará al cuadro Xeneize.

El Club Deportivo Guadalajara vive horas complicadas por los constantes rumores de la salida de Gago, quien estaría dejando el proyecto rojiblanco para ser el nuevo timonel de Boca, que se encuentra metido en graves problemas y buscan director técnico.

En este sentido fue que se reveló que jugadores de Chivas, cansados de la incertidumbre, hablaron con Fernando Gago para conocer qué decisión va a tomar. De acuerdo con el Francotirador de Diario Récord, el timonel argentino les dijo que no tiene acercamiento con Boca, pero los futbolistas no le habrían creído.

Fernando Gago da indicaciones durante el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Foto: Mexsport

Jugadores de Chivas ya no están cómodos con Gago

Otro reporte que habla del mismo tema lo ofreció el comunicador Rodrigo Camacho, quien en su canal de YouTube dijo que los elementos del Rebaño ya no están cómodos con que Gago, exjugador de Boca, sea su entrenador.

“Algunos jugadores le han pedido a personas de la directiva y le han dicho que si al final de esta novela durante los próximos días, si Fernando Gago se termina quedando con como entrenador que ellos no lo quieren como director técnico del Guadalajara”, dijo.

Gago dijo antes y después del Clásico Tapatío ante Atlas que se quedaba en Chivas y que no tenía acercamientos con Boca Juniors, pero Rodrigo Camacho reiteró que los jugadores rojiblancos ya no quieren que siga al frente sea cual sea el final de esta novela.

“Ya hay una solicitud por parte de algunos jugadores que si no se da el pago de la cláusula de la rescisión ellos no quieren contar con Fernando Gago como entrenador del Guadalajara porque no ha podido ser claros con ellos, que ellos están en la idea de que se va a terminar yendo y no puede ser transparente con ellos”, añade.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre el interés de Boca Juniors?

El entrenador argentino de Chivas, Fernando Gago, negó tajantemente haber tenido contactos con la directiva de Boca Juniors después de la derrota del Rebaño en el clásico tapatío contra el Atlas en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

"Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno", respondió el estratega sudamericano en la conferencia de prensa posterior al encuentro celebrado en el Estadio AKRON.

Momentos después, otro reportero insistió en el tema y le preguntó a Fernando Gago si podía asegurarle a la afición de Chivas que se quedaría hasta el final del torneo. El periodista le preguntó si sería capaz de tirar por la borda el proyecto del Guadalajara para irse a Boca Juniors.

"Pero si no tengo nada, ¿qué quieres que te diga? No tengo ninguna oferta, no tengo nada, no entiendo", dijo un tanto desconcertado y molesto Fernando Gago, quien posteriormente se levantó de su lugar para dar fin a una muy breve conferencia de prensa.

aar