LIGA MX: Matías Almeyda lanza guiño para regresar a dirigir en el futbol mexicano

El técnico argentino Matías Almeyda vive un momento complicado con el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) y no descarta regresar a dirigir a la Liga MX.

El entrenador de 48 años edad compartió para Fox Sports que su contrato con la escuadra del futbol de Estados Unidos puede terminar cualquier día.

"Mi contrato puede acabar el día de mañana, porque después de rechazar a la Selección de Chile tuve la posibilidad de hablar con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, él no tendría problema. Yo no estoy pensando en esto, yo quiero cambiar esta situación hoy en día, después el futuro nunca se sabe", declaró.

El exjugador de River Plate añadió que en el futuro no descarta un día regresar a la Liga MX, en donde dejó grandes sensaciones, sobre todo con las Chivas de Guadalajara.

"En el futuro siempre está (regresar a México), ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, siempre está latente ese paso mío por México que me recuerda con alegría", finalizó.

El paso de Matías Almeyda por la Liga MX

Desde su llegada a la dirección técnica de Chivas en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX, Matías Almeyda estuvo al frente del Rebaño Sagrado en 147 compromisos.

De todos esos juegos que dirigió a la entidad rojiblanca, el argentino consiguió 64 victorias, 40 igualadas y 43 derrotas; además, del 2015 a 2018 consiguió levantar el título de liga, una Concachampions y una Copa MX.

