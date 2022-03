¡En problemas! Donovan Carrillo no tiene patines para competir en el Mundial de Francia

Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, participa en el Mundial de la especialidad que se realiza en Montpellier, Francia, del 21 al 27 de marzo, pero el atleta tricolor no tiene sus patines para poder competir el próximo jueves.

Carrillo compartió en su cuenta de Instagram que la maleta en donde se encuentran sus patines no está en su poder, por lo que se ha sentido preocupado.

Sin patines. No han llegado y compite en dos días. @DonovanDCarr en el Mundial pic.twitter.com/f1EpRi1R6R — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) March 22, 2022

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, reveló Donovan en su cuenta de la red social.

Aunque el no tener su equipo no ha sido un freno para que siga entrenando de cara al Mundial de Patinaje Artístico, pero la preocupación es por el día de la competencia: "de cualquier manera seguimos trabajando, entrenando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Espero que lleguen pronto”.

Donovan Carrillo y una actuación histórica

Donovan Carrillo firmó una participación histórica para México en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, pues clasificó al programa libre de patinaje artístico.

Carrillo superó las expectativas con creces, ya que tuvieron que pasar 30 años para que un representante mexicano compitiera en unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico; Ricardo Olavarrieta participó en Albertville 1992.

El originario de Zapopan, Jalisco, terminó su participación en la edición XXIV de la competencia internacional con un puntaje de 138.44 en el programa libre de la final de la disciplina (218.13 en el total), con lo que finalizó en el lugar 22.

aar