LIGA MX: ¿La pelea del "Canelo" influyó en la programación del Chivas vs Pumas?

El repechaje de la Liga MX se llevará a cabo el próximo fin de semana, justo cuando Saúl "Canelo" Álvarez disputa su primera pelea del año, la cual será ante el ruso Dmitry Bivol.

Desde hace varias semanas, TV Azteca y TUDN han promocionado el combate del pugilista tapatío, el cual está programado para el sábado 7 de mayo, día en el que se juegan los primeros dos encuentros de la repesca del Torneo Clausura 2022.

Uno de los partidos del repechaje de la Liga MX es el Chivas vs Pumas, el cual se realizará el domingo 8 de mayo, pues el esperado combate del "Canelo" habría orillado a las televisoras a moverlo de sábado (día en el que el Rebaño Sagrado juega como local) a domingo para que no se empalmara con el pleito del jalisciense, de acuerdo con información de David Medrano, colaborador de Récord.

"Desde hace un mes, Azteca y Televisa promocionan la pelea de Canelo Álvarez para el sábado 7 de mayo a las 9 de la noche. Por ello decidieron no tener un partido del repechaje, ya que no veían congruente el competir contra un producto tan rentable como lo es el boxeador jalisciense", indicó Medrano.

"Desde hace tiempo, los contratos de los equipos establecen que, en Repechaje o Liguilla, la televisora dueña de los derechos es la que fija el horario. Cabe hacer mención que las peleas de Canelo Álvarez son un gran evento para las dos televisoras, tanto en rating como en ingresos por venta de anuncios", agregó Medrano.

Sin embargo, los cotejos Cruz Azul vs Necaxa y Monterrey vs Atlético de San Luis fueron agendados para efectuarse el mismo sábado de la contienda entre "Canelo" y Bivol.

No obstante, el cruce entre La Máquina y los Rayos se pondrá en marcha a partir de las 17:45 horas, mientras que el de Rayados ante Tuneros dará inicio a las 20:00 horas, por lo que éste último no se empalmará con la esperada pelea, que se espera que arranque a las 22:00 horas, justo después de que acabe el duelo entre regiomontanos y potosinos.

¿Cómo quedó el repechaje de la Liga MX?

Por cuarto certamen en fila, la reclasificación formará parte de la Liga MX, antes de dar paso a la Liguilla, en la que quedarán ocho equipos a enfrentarse a partir de la ronda de cuartos de final.

Mientras los duelos Cruz Azul vs Necaxa y Monterrey vs Atlético de San Luis están programados para llevarse a cabo el sábado 7 de mayo, Puebla vs Mazatlán FC y Chivas vs Pumas fueron pactados para festejarse el domingo 8 de mayo.

El cruce entre camoteros y sinaloenses dará inicio a las 17:00 horas, en tanto que el cotejo entre el Guadalajara y el conjunto de la UNAM comenzará a las 19:15 horas.

