LIGA MX: Poncho de Nigris explota por sanción a su hermano Aldo y lo vetan de los estadios

El conductor regiomontano Poncho de Nigris explotó contra la Liga MX por la sanción que el organismo le puso a su hermano Aldo, quien es auxiliar técnico de Víctor Manuel Vucetich, entrenador del Monterrey.

El integrante del cuerpo técnico de Rayados publicó un tuit con fajos de billetes, dando a entender que el dinero es lo que maneja a la competencia, después del duelo de la Fecha 1 del Apertura 2022 entre los albiazules y Santos Laguna.

La Liga MX suspendió un partido a Aldo de Nigris, además de imponerle una sanción económica, hecho ante el que no se quedó callado su hermano Poncho, quien arremetió contra el organismo en redes sociales.

"Qué es esto ??? Por un tuit. Vaya lacras que tenemos en el futbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en Mexico porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva México!", publicó en Twitter el también actor, quien comentó que su hermano Antonio, fallecido en noviembre del 2009, nunca volvió a la Liga MX porque se fue sin pagar derecho de piso.

Liga MX prohíbe entrada a Poncho a los estadios

La publicación del conductor no cayó nada bien en la Liga MX, que mandó vetar de todos los estadios del país al hermano de Aldo, de acuerdo con el propio Poncho.

"Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de México la Liga MX. Me siento triste, pero a la vez no, me pedían ching... de fotos en los estadios y no podía ver los juegos", externó De Nigris.

"No puedo entrar a ningún estadio de México, según la Liga MX. ¿Dónde quedó la libertad de expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada", agregó en otro tuit el actor de 46 años.

En la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Monterrey se verá las caras con el América en el Estadio BBVA.

EVG