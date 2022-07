América: Memo Ochoa pide a gritos a la Liga MX que se regrese a la Copa Libertadores

Guillermo Ochoa, portero del América, recalcó en conferencia de prensa que su deseo es que pronto se regrese a competir a la Copa Libertadores y en los certámenes de Conmebol.

"Ojalá podamos salir de esa burbuja y ayudar a que podamos algún día volver a competir contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica y Estados Unidos", dijo el guardameta.

📹 | Iniciamos este miércoles con todo en Coapa#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/NozhmQcuww — Club América (@ClubAmerica) July 6, 2022

Las Águilas van a chocar contra el Real Madrid el próximo 26 de julio y eso para el mundialista en cuatro ocasiones con el Tricolor provoca felicidad, pues sabe que son partidos que no se juegan siempre.

"Jugar este tipo de partidos no todos los días lo puedes hacer, en las circunstancias que sean es favorable para el Club América y la afición americanista. Va a ser un partido divertido para la gente, un partido para ellos de pretemporada, pero a final de cuentas es un partido que va a ser interesante para el Club América", añadió.

Ochoa reconoce que no se ve mucho el futbol mexicano en Europa

Memo militó varios años en el viejo continente y reconoció que no es sencillo ver los partidos de la Liga MX o de la Concachampions y eso afecta para que los futbolistas aztecas sean vistos por conjuntos europeos.

"Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad. Ojalá cambie en el futuro, compañeros en Europa lo han dicho, a veces lo toman a mal, pero es la realidad cuando lo vives de aquel lado y ojalá eso cambie porque eso va a ayudar al jugador mexicano, al marketing del futbol mexicano", destacó.

daho