LIGA MX: ¿Quiénes son los dos mexicanos que Nacho Ambriz quiere en el Huesca?

En su primera conferencia de prensa ante medios mexicanos como entrenador del Huesca, Nacho Ambriz confesó que tiene en la mira a dos futbolistas mexicanos que militan en la Liga MX para llevárselos con él a España.

Sin embargo, elexdirector técnico del León subrayó que no es fácil que la directiva de su nuevo equipo le conceda esos fichajes, pues los jugadores nacionales cuestan muy caros.

¿Qué dijo exactamente Nacho Ambriz?

"Tengo dos en mente, pero tienen equipo y no es fácil, no te lo ponen a precios accesibles y ver quién se adapte al futbol europeo de Segunda División y si se da traeremos a alguien, pero el equipo está buscando los refuerzos para armar un equipo muy competitivo y tengo una gran base", comentó Ambriz ante los medios, sin decir los nombres de ese par de futbolistas de la Liga MX que son de su interés.

Por otra parte, el también extimonel de América y Chivas, entre otros clubes, aseveró que el futbol mexicano no es visto en España, por lo que casi no se conoce al respecto.

"No nos ven, es la realidad, saben poco de nosotros, no es una liga que se ve cada ocho días, es cierto que a través del Internet puedes ver mucho. No me apena decirlo, pero no ven mucho nuestro futbol", indicó al respecto Ambriz Espinoza.

En cuanto a qué les dijo a los futbolistas del Huesca cuando se presentó ante ellos, mencionó que les comentó que a lo mejor no sabían de su existencia, pero que es alguien a quien le gusta mucho trabajar para obtener los resultados deseados.

"Les dije: ‘Soy Nacho Ambriz a lo mejor ni me conocen, este pin... mexicano quién será’, así te lo cuento. Me gusta el orden, la intensidad, obsesionado de la posesión de la pelota; entregaré herramientas para contrarrestar a los adversarios", relató el también exseleccionado nacional.

EVG