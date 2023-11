Liga MX: Robert Dante Siboldi revela la verdad tras las polémicas declaraciones de Igor Lichnovsky

En una reciente entrevista con Ricardo Peláez, el defensor chileno Igor Lichnovsky hizo polémicas declaraciones sobre su desafortunada salida del Cruz Azul, responsabilizando al entrenador Robert Dante Siboldi de no incluirlo en sus planes. Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas, por lo que el estratega uruguayo no tardó en responder para aclarar la situación.

El estratega se pronunció en una conferencia de prensa previo al partido del Tigres contra América para desmentir las los comentarios del defensor chileno, pues Siboldi, quien dirigió a La Máquina en el 2019 y el 2020, aseguró que siempre hubo buena comunicación con el futbolista y que se le brindó la atención necesaria, incluso cuando no estaba considerado en el primer equipo.

Según el actual técnico campeón, la razón detrás de la salida de Lichnovsky no fue una cuestión de preferencias, sino una decisión estratégica basada en el cupo de extranjeros.

"Es difícil el tema de Igor. Nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS, eso no es cierto, ni le dije que no entraba en planes. Aquí no se le dijo que no entraba en planes; aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo, y fue en la defensa, por eso fue la decisión", afirmó Siboldi en respuesta a las declaraciones del actual defensa del América.

El entrenador de Tigres subrayó que la decisión no fue sólo suya, sino que se tomó tras varias reuniones con la directiva, considerando las restricciones del reglamento de la Federación.

Ante las posibles malinterpretaciones, Siboldi sugirió que la situación podría haber sido tergiversada por el jugador y reiteró que en ningún momento pidió la salida de Lichnovsky en ninguno de los dos clubes en los que coincidieron.

¿Entonces quién es el mitómano, @igor_five? 👀👂👇



“No es cierto lo que está diciendo (Igor Lichnovsky). Había sobrecupo de extranjeros en defensa y tuvimos que decidir. Se le buscó equipos por todos lados. Si no fuera por el reglamento, seguiría aquí” pic.twitter.com/f0LMTii2oT — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 9, 2023

Robert Dante Siboldi, inconforme con el play-in

La Liga MX introdujo el Play-In como un nuevo sistema para determinar los equipos que avanzan a la fase final, sin embargo, esta modificación no ha sido recibida con gran entusiasmo, generando molestias entre algunos sectores del futbol mexicano, entre ellos, el entrenador de los Tigres, Robert Dante Siboldi.

"No es el ideal, a mi forma de ver, porque de 18 equipos que tengan posibilidad 10 siguen siendo muchos. Si antes eran 12, imagínate que se siga manteniendo el formato, pero se acerca más a lo que deberían de ser, por lo menos 8. Creo que lo justo debe ser directo los 8 y nada más", refirió el estratega felino.

⚽️🔥 ¡Jueves de goles en la oficina! pic.twitter.com/8uyH0YdhaX — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 9, 2023

La crítica de Siboldi se centra en la cantidad de equipos que aún tienen la oportunidad de clasificar, considerando que el play-in amplía las posibilidades a un mayor número de clubes en comparación con el sistema anterior.

El entrenador del equipo regio abogó por un proceso más selectivo que premie la consistencia y el rendimiento constante a lo largo de la temporada regular.

