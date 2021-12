LIGA MX: Rodolfo Pizarro discute en redes con un periodista y se burla de su exnovia

Ante el inminente regreso de Rodolfo Pizarro a la Liga MX, el periodista Omar Zerón criticó la posible llegada del tamaulipeco al Monterrey, ante lo que el futbolista no se quedó callado.

"Si se concreta lo de Pizarro a @rayados enésima oportunidad a un jugador sobrevalorado, inflado, que no mantiene los pies sobre la tierra y que vive del trabajo colectivo para lograr triunfos. Ahhh, se me olvidaba, se esconde en los momentos importantes", escribió en Twitter Zerón, quien actualmente forma parte del equipo de comentaristas de TNT Sports.

La contundente respuesta de Pizarro

Antes de que Rodolfo Pizarro respondiera al comentario, un seguidor entró en defensa suya al decirle a Omar Zerón que de todos lados lo han corrido y le han dado nuevas oportunidades, lo que también merece el exjugador de Chivas.

"Nombre déjalo, nada más a la otra que no me hable su exvieja para que no me tenga tanto rencor, jajaja, pero lo entiendo a mi Omarcititititito! Jajaja saludos mi rey", fue la respuesta a modo de burla del futbolista de 27 años para el exintegrante de Azteca Deportes y Multimedios.

Algunos aficionados más también tomaron a mal el tuit de Omar Zerón y respaldaron a Pizarro, quien aseguró que el integrante de TNT Sports "no es ni reportero, creo que sale en YouTube, si bien le va a mi compa".

Durante su primera etapa en Monterrey, en 2018 y 2019, el tamaulipeco registró nueve goles y seis asistencias en 64 compromisos, además de que cosechó una Concachampions y una Liga MX, ambas en 2019.

