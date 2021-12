CHIVAS: El detalle que separa al Rebaño de regresar a este crack del extranjero

Las Chivas de Guadalajara estarían cerca de regresar a una de sus más recientes leyendas al equipo, pero hay un pequeño detalle que detiene las negociaciones.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, las Chivas estarían interesadas en traer de regreso a Rodolfo Pizarro, actual futbolista del Inter de Miami, de la MLS.

Pizarro también querría regresar a Guadalajara, pues en Miami no ha brillado como se esperaba, pero el problema es el salario que percibe el atacante.

Pizarro tiene un sueldo en Miami de 3 millones de dólares al año, una cantidad que Chivas no podría pagarle al futbolista, aunque la negociación sigue activa.

Hace unos meses, Pizarro lanzó una indirecta en la que daba a entender que está interesado en volver a las Chivas, contrario a lo que el dueño del club, Amaury Vergara, decía.

SI NO HAY REFUERZOS, NO HAY APOYO PARA CHIVAS

Las redes sociales fueron el vehículo por el que los seguidores del Rebaño Sagrado lanzaron una fuerte amenaza a la directiva encabezada por Amaury Vergara, pues aseguraron que no comprarán productos del equipo en caso de que no lleguen refuerzos de calidad.

"La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva", señala un comunicado de la hinchada rojiblanca.

