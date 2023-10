Liga MX: ¿Sergio Canales o Tano Ortiz? el español estaría frustrado y el Monterrey tiene difícil decisión

El interior de los Rayados del Monterrey no es como se esperaba al inicio del Apertura 2023 de la Liga MX, pues reporteros de la fuente regiomontana comienzan a señalar grandes problemas en el vestidor.

Al parecer el español Sergio Canales, quien llegó como la contratación bomba para el Monterrey, está frustrado con los malos resultados sabiendo que tienen un equipo para pelear los primeros puestos y al parecer señala al entrenador argentino Fernando Ortiz.

Canales no podrá regresar pronto a la actividad, pero al ser el jugador a seguir en la Liga MX y en el Monterrey, sabe que no puede defraudar, pero aún no se adapta al modo de juego de Ortiz y todo indica que ya pidió su salida si no hay un cambio de entrenador para cuando él regrese.

Así como ese han surgido varios rumores, pues también se especula que el preparador físico de Fernando Ortiz está provocando las constantes lesiones en los futbolistas y, por lo mismo, el pampero no ha contado con equipo completo para el Apertura 2023, su primer torneo al frente de los Rayados.

“La percepción de Sergio Canales hoy en Rayados es que la pelota no pasa por él, Sergio no termina de acomodarse, siente que no le pasan la pelota”, dijo el reportero Santiago Fourcade.

¿Cuántos meses se pierde Sergio Canales con Rayados?

El español Sergio Canales fue operado de la pierna izquierda y se perderá lo que resta del Apertura 2023, informó el equipo. Canales, de 32 años, desembarcó en México este torneo luego de pasar sus últimas cinco temporadas con el Betis de su país.

El Monterrey dijo en un comunicado que la lesión es en la parte posterior del muslo izquierdo.

“En lugar de hacer un tratamiento conservador que también fue valorado, se determinó realizar la operación con el objetivo de minimizar el riesgo de una recaída cuando el jugador regrese a la actividad”, dijo el club.

Sergio Canales habla sobre el caso de Luis Rubiales Foto: Mexsport

El tiempo de recuperación es indeterminado, pero usualmente ese tipo de operaciones requiere de entre dos o tres meses antes de volver al campo.

Canales disputó cinco partidos con Monterrey en los que marcó tres goles, dos de esos de penal.

Su baja es sensible para el equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz. Los Rayados marchan en el décimo puesto, el último con acceso a la reclasificación cuando restan seis fechas en el calendario regular.

daho